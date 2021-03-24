大學光去年純益年增逾1倍 EPS 6.35元

大學光 (3218-TW) 受惠近視雷射手術需求增加，去年第 4 季稅後純益 1.27 億元，季減 16.45%、年增 92.42%，每股純益 1.67 元；去年稅後純益 4.83 億元，年增 103.03%，每股純益 6.35 元，賺逾半個股本。

大學光去年營收 20.53 億元，年增 44.69%；毛利率 61.72%，年增 4.14 個百分點；營利率 29.05%，年增 11.64 個百分點；稅後純益 4.83 億元，年增 103.03%，每股純益 6.35 元。

大學光去年第 4 季營收 5.74 億元，季減 4.33%、年增 48.3%；毛利率 62.89%，季減 0.65 個百分點、年增 2.68 個百分點；營利率 28.4%，季減 3.64 個百分點、年增 9.92 個百分點；稅後純益 1.27 億元，季減 16.45%、年增 92.42%，每股純益 1.67 元。

大學光看好近視人口提升，加上白內障、屈光手術需求持續增加，其中，中國約有 7.1 億人近視，占總人口數的 50%，近視人口過去 8 年，年複合成長率有 6%，近期也將重心轉往中國市場，加上中國因對白內障教育尚不成熟，手術量相較其他國家低，目標未來 5-10 年擴增至 50 家，兩岸眼科中心門市則將突破百家。