股匯雙殺 台幣貶破28.5元關卡創3個月新低

避險資金積極轉進美元，外資近來持續提款台股，今 (24) 日出現股匯雙殺，新台幣匯價一開盤即貶破 28.5 元關卡，終場以 28.538 元作收，貶 5.6 分，創 3 個月新低，由於出口商普遍呈觀望，台北外匯市場成交值僅 10.22 億美元，較昨日小幅增加。

台積電 (2330-TW) 受英特爾將跨入代工領域消息影響，今日股價應聲跳水跌 3%，台股早盤一度重挫逾 200 點，摜破月線支撐，終場跌勢收斂，下跌 145 點，收在 16032 點，驚險守住萬六關卡，外資狂砍 357 億元，已經連續 4 個交易日賣超。

外資持續匯出，美元買盤需求強勁，新台幣匯價貶不停，今天以 28.51 元開出後，最低來到 28.548 元，出口商雖然季底有拋匯需求，但今日偏向觀望，終場台幣貶值 5.6 分，以 28.538 元兌 1 美元作收，不僅失守 28.5 元關卡，更將今年以來的漲幅吐回，為去年 12 月 25 日以來的低點。

今日匯市交投仍顯清淡，台北外匯市場終場成交值 10.22 億美元，元太外匯市場成交值 5.23 億美元。

國泰金總經理李長庚日前指出，新台幣兌美元日前盤中匯價到 27.7 元，這波已到頂，台幣已無獨強的條件，壽險業避險成本將可大幅下降。不過，匯銀人士指出，季底為出口商拋匯旺季，若近來出現大舉拋售美元，將有助減緩台幣的貶勢。

國際美元轉強，台幣今日貶勢為亞幣中最大，近 0.2%；泰銖與新加坡幣也貶值約 0.1%；日圓及人民幣貶 0.07%；韓元兌美元則升值 0.13%。歐元、英鎊也分別貶值 0.19%、0.26%。