橋水Dalio﹔比特幣恐步上1934年黃金後塵 遭各國宣告非法貨幣

橋水避險基金創辦人 Ray Dalio 週三表示，比特幣現在正享受沐浴在陽光下的滋味，但因各國政府將試圖控制這種分散式加密貨幣，這全球最大數位貨幣恐面臨重大阻力，甚至被當地政府宣告為非法貨幣。

他舉例美國政府曾於 1934 年宣布私人收藏黃金為非法行為，比特幣就像當年的黃金，可能被各國宣布為不合法貨幣，因為政府不願比特幣影響國幣的專有地位。

「各國非常珍視其貨幣供需的壟斷性控制力，他們不要其他貨幣來操作或競爭，因為一切可能失控，所以我認為在某些情況下持有比特幣會被宣告違法，就像當年黃金被取締非法那樣。」

Dalio 列舉一系列比特幣的積極屬性，包括不斷增加的追隨者、安全性，以及作為替代資產和價值儲存的能力。

「比特幣在過去 10 年間證明了自己，很大程度上是在可運作基礎上運行，這些都是優點。」

然而，他將比特幣描述為政府控制銀行與貨幣供應系統的潛在威脅，並可能「讓一切失控。」

Dalio 發表上述評論之際，有報導稱印度正考慮禁用加密資產，這可能會讓持有、開採、交易和轉讓加密貨幣等變成犯罪行為。倘若各國政府宣布比特幣為非法貨幣，勢必將重大負面衝擊比特幣需求。