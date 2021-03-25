【Wen姐筆記】空軍圍城10日 萬6難守？提防多殺多

3 月下旬的台股，空襲警報再度響起，昨日周選擇權結算，外資又狂倒 357 億元，讓台股本波第 4 度摜破月線! 加權指數以 16032.12 點作收，成交值縮至 3253 億元。這波多空連 10 日鏖戰，多方錯過多次反攻機會，反而引來空軍圍城，1 萬 6000 點城池終須一別? 融資大軍又攀升至 2271 億元新高水位，仍得提防多殺多! 15953 為 16000 城池護城河! 關鍵點位為 15888、15978 與 16022 點。

16000 點整數關卡的角力重點為兩端哨站，15978 與 16022 點的戰略位置更形重要，如多方能夠收上 16022 點，還有機會繼續採拖延戰術。最好能夠連 16053 與 16100 點城池都守穩，兩端哨站為 16085 與 16123 點，16154 點站穩，多方才算正式保住 16000 點，可以暫時從空襲警報中喘口氣! 要能重新整軍北上，就得收復 16200 點城池，兩端哨站為 16183 點與 16222 點。

如 15978 點棄守，需提防引來多殺多，恐回測 15953 點與 15900 點城池，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，如棄守 15888 點，台股也將正式告別 16000 點! 需防跌勢加重! 15855 點未能守住，需提防下探 15800 點關卡，15800 點兩端哨站為 15823 與 15777 點，如再棄守 15777 點，將正式進入季線保衛戰!

護國神山台積電領先大盤跌落季線，台積電季線保衛戰進入 3 天重要觀察期，勢必影響台股大盤! 而台積電要止跌，除了靠國家隊與融資大軍的買盤力挺，更重要的是外資賣壓是否宣洩告一段落? 外資從台股提款落跑，新台幣匯率也是一個觀察重點，新台幣匯率如能穩住，外資賣壓才有機會稍稍緩解。

盤面觀察的重點，也將落在其他護國神山群，能否抵銷半導體族群走弱的殺傷力，短線上的資金避風港為高殖利率概念股，傳產龍頭、近日頻頻搶攻新聞版面的鴻海，戲份更加吃重! 高檔爆量勿追高，仍是短線上操作最重要的平安符! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)