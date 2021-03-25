〈台股盤中〉電子三王強勢翻紅 站回16100點

美股持續疲軟、台積電 ADR 重挫，台股今 (25) 日在台積電賣壓壓盤下，早盤一度跌破萬六，隨著低階買盤敲進，電子三雄強勢翻紅，聯發科、聯電等權值股引領上攻，加上台塑四寶、金融股撐盤，指數開低走高重回 16100 點，奪回月線，估量達 3700 億元。

觀察電子權值股今日表現，晶圓雙雄今日盤中走揚，台積電早盤開低震盪，盤中翻紅上漲 0.5%；聯電低接買盤強勁，強勢翻紅上攻，大漲近 3%；鴻海推動的 MIH 電動車平台聯盟，首場會員大會下午登場，盤中股價跌幅收斂，在平盤震盪；大立光也獲買盤敲進，翻紅上漲逾 1%。

聯發科持續上攻，大漲近 3%，最高來到 922 元，站上短均線，帶動 IC 族群上揚，笙泉、茂達亮燈漲停，富鼎、新唐、鈺太、松翰大漲超過 5%，杰力、宏觀、神盾、九暘、研通同樣表現不俗。

傳產鋼鐵族群持續受資金青睞，其中低價股的海光、佳大亮燈鎖漲停，威致、高興昌、官田鋼大漲逾半根，中鴻、第一銅、春源也有逾 2% 漲幅。

長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪 (Ever Given) 在蘇伊士運河轉彎不慎擱淺，航運族群也觸礁，長榮、萬海、陽明下跌逾 2%，台聯櫃大跌半根停板，僅台船逆勢抗跌，小漲 0.2%。

台灣西部水情吃緊，台中、苗栗轉為水情紅燈，將實施分區供水，水資源概念股再度躍上盤面焦點，國統大漲逾半根停板，中宇、鉅邁、千附均有逾 2% 漲幅。

法人表示，美股持續回檔整理，台股則在外資持續出脫台積電，半導體面臨修正壓力，加上新台幣趨貶，資金外流壓力提高，在資金輪動下，由原料族群撐盤，大盤維持整理格局。