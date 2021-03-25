寶齡富錦拿百磷新適應症 取得日本藥證

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (25) 日公告，旗下腎病新藥拿百磷新適應症缺鐵性貧血症，取得日本主管機關 (PMDA) 藥證，可開始製造與銷售，後續將再申請當地健保藥價。

寶齡拿百磷共有兩大適應症，分別為高血磷症與缺鐵性貧血症，日本過去主要銷售高血磷症藥物，日本授權夥伴 JT-Torii 去年 5 月向日本 PMDA 申請拿百磷缺鐵性貧血症的新適應症藥證，並於今日順利獲得新藥證。

寶齡指出，拿百磷適應症擴大至腎性及非腎性，也是目前全球唯一可同步治療腎臟病患高血磷症與缺鐵性貧血雙效型磷結合劑。

據研調機構統計，腎病患者比例中，慢性腎病佔 43.2%、洗腎佔 1.8%，寶齡表示，日本已將高血磷症納入健保給付多年，銷售狀況穩定，看好缺鐵性貧血症啟動銷售並有機會取得健保藥價，有望帶動今年營運回溫。

寶齡拿百磷目前銷售地區為日本、美國及台灣，其中，美國授權合作夥伴去年全年銷售業績 1.28 億美元 (約新台幣 35.67 億元)，年增 16%，寶齡可取得銷售分潤金，並於本季認列營收。

寶齡去年第 4 季稅後純益 0.38 億元，較上季虧轉盈、年減 33%，每股純益 0.49 元；去年稅後純益 0.28 億元，年減 82.6%。