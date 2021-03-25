〈美股早盤〉Fed鮑爾示意減少購債 道瓊早盤一度跌超200點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍早示意將減少資產購買，即使失業金數據強勁，仍難挽美股跌勢。周四 (25 日) 截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.7％，那斯達克綜合指數跌 0.2%，標普 500 指數跌 0.4%，費半跌 0.7％，

美國勞工部公布上周初領失業金跌破 70 萬人，再寫去年疫情爆發以來新低。續領數也跌至 400 萬以下，報 387 萬人。另一方面，美國商務部將第 4 季 GDP 終值上修至 4.3%，上月公布的估計值為 4.1%，經濟數據表現不俗。

鮑爾周四受訪時表示，隨著經濟復甦和就業目標取得實質進展，未來將逐步減少美國公債和抵押支持證券的購買規模，但在美國經濟自疫情中完全恢復之前，Fed 不會升息。

美元指數聞訊上揚，最高觸及 92.75，為去年 11 月中旬以來最高。

個股方面，摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、高盛 (GS-US) 等對經濟敏感的銀行股開盤小幅走低。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三通過臨時修正法案，準備嚴厲控管不符美國審計規定的外國上市企業，百度、阿里巴巴和京東在內等中概股周四普遍承壓。

美國總統拜登將在周四舉辦宣誓就職以來的首場正式記者會，媒體預計，會上提問方向將著重於疫情、經濟刺激、邊境安全以及槍支管控等議題。

截至台北時間周四 (25 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 217.59 點或 - 0.67%，暫報 32202.47 點

那斯達克綜合指數下跌 22.37 點或 - 0.17%，暫報 12939.52 點

標普 500 指數下跌 15.03 點或 - 0.39%，暫報 3874.11 點

費半下跌 19.76 點或 - 0.67%，暫報 2934.21 點

台積電 ADR 上漲 2.55% 至每股 111.74 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.598%

紐約輕原油下跌 3.25% 至每桶 59.19 美元

布蘭特原油下跌 2.81% 至每桶 62.60 美元

黃金上漲 0.42% 至每盎司 1740.40 美元

美元指數上漲 0.11% 至 92.63 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤下跌 4.87％，至 126.67 美元。

繼瑞典服飾品牌 H&M 因抵制新疆棉花遭到中國封殺後，Nike 過去曾發出的「不用新疆產製棉花」聲明意外被翻出，隨即遭到中國網友揚言全面抵制。

Rite Aid(RAD-US) 早盤下跌 17.78％，至 19.19 美元。

美國連鎖藥局 Rite Aid 表示，疫情期間採取防疫限制措施，使流感病例急遽下滑，與咳嗽、感冒和流感相關產品因此銷售疲軟。該公司下調 2021 財年財測，將獲利預期自先前的 4.9 億至 5.2 億美元，下調至 4.25 億至 4.35 億美元。

中概股延續跌勢。

SEC 周三宣布準備對不符合美國審計標準的外國上市公司採取嚴厲控管措施。中概股聞訊下挫，周四開盤後，百度 (BIDU-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、唯品會 (VIPS-US) 以及電動車企蔚來 (NIO-US) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 均持續下挫。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q4 實質 GDP 季增年率終值報 4.3%，預期 4.1%，前值 4.1%

(圖：Zerohedge)

美國 Q4 消費者支出季增年率終值報 2.3％，前值 2.4%

美國 Q4 核心 PCE 季增年率終值報 1.3％，前值 1.4%

美國上周 (3/20) 初領失業金報 68.4 萬人，預期 73 萬人，前值自 77 萬人上調至 78.1 萬人

美國上周 (3/13) 續領失業金報 387 萬人，預期 400 萬人，前值 412.4 萬人上調至 413.4 萬人

台北時間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 3 月製造業綜合指數，前值 24.0

台北時間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 3 月製造業產出指數，前值 26.0

華爾街分析：

The Bahnsen Group 投資長 David Bahnsen 表示，科技股的疲勢我們無法否認，但它們的跌勢將會是曲折的，而非直線下挫，為估值過高引發的修正潮。

儘管勞動力市場釋出強勁訊號，部分投資人仍對 Fed 在不久的將來是否升息抱持懷疑。富達國際 (Fidelity International) 宏觀與策略配置全球主管 Salman Ahmed 認為，這和失業與通膨等周期性數據無關，但和債務存在很大關係。

Ahmed 認為，Fed 無法升息的原因之一可能為債務過多，它們需要讓通膨持續一段時間，以幫助減輕債務負擔。