外資落跑 台幣貶不停失守28.6關卡 創近4個月新低

熱錢瘋狂撤出，外資累計近 5 個交易日已提款台股超過千億元，今 (25) 日匯市也湧入大量美元買盤，造成新台幣匯價貶破 28.6 元關卡，終場以 28.61 元作收，貶值 7.2 分，創近 4 個月來新低，台北外匯成交值放大至 12.53 億美元。

台股今天一度跌破萬六，下探 15944 點，隨著台積電跌勢收斂，聯發科放量大漲逾 6%，傳產及金融奮力撐盤，帶動加權指數翻紅，終場小漲 28 點，收在 16060 點，外資今天再賣超 165 億元，連續 5 個交易日合計賣超 1015.9 億元。

國際美元走強，新台幣昨天貶破 28.5 元關卡後，今天以 28.54 元開出，隨著外資持續匯出，匯價一路走貶，最低來到 28.617 元，終場貶 7.2 分，收在 28.61 元，為去年 12 月初以來的低點，台北外匯市場成交值增至 12.53 億美元，元太外匯成交值也上升至 6.44 億美元。

新台幣已經不是最強亞幣了，但也並非吊車尾，根據央行統計，今年截至 25 日，新台幣兌美元不僅將漲幅全部吐回，反而還貶值 0.36%，輸給人民幣，但優於菲律賓幣貶 1.15%、新加坡幣貶 1.94%、韓元貶 4.15%，日圓在亞幣中敬陪末座，今年以來重貶 5.46%。

美國財長葉倫和 Fed 主席鮑爾出席國會聽證，雙雙表示對美國經濟有信心，帶動美元指數回升，觸及 4 個月高點，站穩 92 關卡。觀察今日主要貨幣表現，其中日圓貶逾 0.3% 最多，台幣與泰銖均貶 0.25%，韓元則小升 0.08%，歐元與英鎊互有升貶變動不大。