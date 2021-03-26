日月光投控攜手國教署、教育局 向高職招攬即戰力人才

日月光集團 (3711-TW) 高雄廠今 (26) 日攜手教育部國民及學前教育署、高雄市教育局，以「產學合創、培力鏈結」為號召，舉行 MOU 合作備忘錄簽訂儀式，全力支持政府獎勵高中職青年穩定就業政策。

日月光配合青年就業領航計畫，規劃符合高職生的職涯發展，也加碼提供就業留任獎金、升學管道，及透明升遷制度等，提供學生職業試探機會，同步儲備優質技術人才，為蓬勃的半導體產業鏈培育即戰力的專業實務人才。

雙方此次產學合作合作鎖定高雄地區，由國教署與教育局引薦，共 13 所高職學校，提供機會增加學生實作經驗，讓畢業學生成為企業界需要的人才，未來更將持續擴展至屏東、台東，著手加強課程安排、實務實習，協助在學青年兼顧課業與實務訓練，讓學位、技能、就業一步到位。

學校包含三民家商、三信家商、中山工商、中正高工、立志高中、岡山農工、海青工商、高苑工商、高英工商、新光高中、旗山農工、鳳山商工、樹德家商。

此外，日月光為鼓勵學生參與，讓家長感到認同與放心，從學生角度出發，介接青年就業領航計畫，加碼多項方案，提供更完善且多元的職涯管道，並透過全方位訓練制度，接軌校園，提供安全、穩定的職場環境。

日月光指出，學生工作滿兩年，可選擇就讀由日月光媒合大專院校開設的商管或理工專班，工作中同步取得大學學歷及年資累計，而透明暢通的晉升制度與管道，依據個人績效評核進行職務升遷，以多元誘因吸引更多高職畢業生，協助提升青年的未來職場就業能力與競爭力，透過學校與企業的合作，打造學生的雙贏契機！

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬表示，技職體系為產業技術人力的重要來源，近年教育部持續提出計畫，投注高職學校技術設備及相關資源，而家長也因應社會趨勢，鼓勵學生探詢各個人興趣走向，讓更多適合學習一技之長的學生，有更好的發展機會。

戴淑芬也感謝日月光主動走入校園，無縫接軌搭起學校到職場一條龍式的管道，培養產業專業人才，鼓勵青年就業，讓高雄在地學子，有更多元、更順暢的發展機會。

高雄市政府教育局謝文斌局長表示，高雄市為強化學生技職力及競爭力，自 2021 年起推動「技職教育再升級」以「職業試探、導向實務、靈活教學、技職再生、業界協力」等五大推動方向，緊扣專業技能及務實致用能力之養成，以強化業界實務操作技術導入技職教學課程。

謝文斌認為，高雄市政府教育局本次與日月光合作，可以做為未來本市在地產業人才培育及留用的典範，持續強化產官學鏈結，共同努力為在地產業培育人才，促進地方繁榮，創造共贏局面。

日月光高雄廠副總李叔霞表示，2020 年台灣正式步入人口負成長，成為引領產業轉為高附加價值的關鍵，企業必須提前佈署數位轉型，以提升員工個人產值與工作價值層次。

隨著半導體需求強勁，日月光更要進一步攜手周邊學校，從大專院校深入高職端，積極尋求產學合作，培育出更多的即戰力人才，當中更重要的，產業界同樣要以團結的態度與宏觀的視野，創造更好的就業機會，有效留住人才，持續強化台灣產業的競爭力。