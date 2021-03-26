「大排長榮」危機未除油價轉跌 短線仍在壓力下方

長榮貨櫃輪擱淺蘇伊士運河，堵住原油命脈，促使國際油價 24 日飆漲 6%，一夕彈回 6 字頭；但市場更擔憂歐洲重啟封鎖壓抑需求，25 日隨即轉跌。分析師認為，「大排長榮」危機未除油價即回跌，顯示短線仍在壓力底下。

西德州原油 (WTI)5 月期貨本周劇烈波動，23 日因歐洲疫情加劇，部分國家延長封城，WTI 期油重挫 6.2% 至每桶 57.76 美元，創下 2 月初以來新低；隔日驚傳長榮貨櫃輪擱淺，WTI 期油報復反彈近 6% 收回前日虧損，並突破 60 美元心理關卡至 61.18 美元；25 日需求隱憂壓過運輸危機，WTI 期油轉跌 4.3% 至 58.56 美元。全周累計跌幅近 5%。

圖：CME(芝商所)

投資人密切關注蘇伊士運河塞船狀況，不過分析師認為，長榮貨櫃輪 29 日之前可望移除，這樣的時間對長期市場的影響不大，但若移除時間表遭嚴重延遲的話，就會有更重大的風險。

不過從油價走勢來看，需求的隱憂壓過「大排長榮」的危機。歐洲收緊封鎖限制引起市場不安，且印度和巴西等主要發展中經濟體的新冠確診人數再度急劇上升，這些國家的石油消費量同樣是支撐價格的關鍵因素。

油價 3 月初以來已大幅拉回 15%，市場開始討論原油是否真能迎來超級周期。國際能源總署 (IEA) 最新的 5 年預測報告，雖預測全球原油需求尚未達到頂峰，但也不認為供給將短缺，而這項預測顯示，一旦油價上攻每桶 70 或 80 美元，將會因為供給增加而遭遇強大的下壓。

另一方面，美國原油庫存連四周增加，顯示需求仍然疲弱；歐洲疫情再起、疫苗供應等問題接踵而至，更為需求帶來陰霾。市場分析師表示，目前輕原油短期均線呈現彎頭向下，在價格帶量站回該線前宜保守看待。