〈長榮貨輪卡蘇伊士〉油價漲不停！日本船東：目標長榮貨輪明晚脫困

《日經亞洲評論》週五 (26 日) 報導，長榮海運大型貨櫃輪「長賜輪」(Ever Given) 持續擱淺在蘇伊士運河中，日本船東表示，目標長榮貨輪明晚能脫困，而原油運輸延誤影響，原油國際價格週五上漲。

截至週五，有 230 艘船隻被影響，被迫在地中海和紅海上等待。其中大約三分之一裝載著原油或其他能源產品。部分運輸公司開始將油輪路線改變，改為繞經非洲南端的好望角，但這將增加約兩週的航行時間。

長賜輪船東日本正榮汽船公司週五對長榮貨櫃擱淺造成的影響表示歉意。

截至週五，有 230 艘船隻被影響，被迫在地中海和紅海上等待 (圖片：AFP)

正榮汽船總裁 Yukito Higaki 週五訂下目標，希望明天晚間讓長賜輪脫困。

Yukito Higaki 稱，目前我們持續努力，也透過額外的疏浚工具挖泥，目標最快在明晚 (27 日) 讓長賜輪脫困，期望周末的漲潮期能協助長榮貨輪順利脫困。

海上救助公司 SMIT 的母公司 (Boskalis) 執行長 Peter Berdowski 稱，估計需要「數天到數週時間」才能解救這艘船，這取決於情勢。

蘇伊士運河封鎖可能持續數週的壓力下，週五國際原油價格上漲超過 4%。

截稿前，台北時間週三晚間 11 時 15 分許，5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.12%，暫報每桶 60.93 美元，5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲約 4%，暫報每桶 64.27 美元。