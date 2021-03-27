〈熱門股〉晶碩產線維持近滿載 周漲近1成改寫歷史新高價

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 受惠中國、日本等地拉貨動能回溫，加上自有品牌、代工業務雙動能持續放大，產能維持近滿載，今年也計畫將產線去瓶頸，增加產能，力拚全年營運維持雙位數成長，本周也在買盤進駐下，周漲近 1 成，股價衝上 391.5 元，再度改寫歷史新高價。

晶碩去年下半年受惠中國、日本市場回溫，加上購物節商機挹注，既有客戶擴大委外代工下單，近期也陸續新增小型隱形眼鏡客戶，推升產能自去年下半年起至今維持近滿載高檔，法人看好，晶碩代工客戶穩健，首季營運將可望維持旺季水準，全年營收看增雙位數。

隱形眼鏡因須具備醫療級認證，進入門檻較高，晶碩今年在客戶委外代工訂單增加、台灣自有品牌市占擴大，除已規劃在桃園大溪擴廠外，近期也計畫透過產線去瓶頸，提升現有龜山廠產能，從目前月產能約 4000 萬片提升至 5000 萬片，產能最高提升 25%。

晶碩去年營收達 39.78 億元、年增 18.6%，毛利率 50.39%、年增 5.89 個百分點，營益率 21.51%、年增 3.86 個百分點，稅後純益 7.15 億元、年增 50.4%，每股純益 10.22 元，改寫歷史新高紀錄，今年前 2 個月營收達 7.21 億元、年增 52.64%。