英、印在內6國對美科技業實施數位稅 USTR準備課稅反擊

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周五 (26 日) 表示，她將維持美國對奧地利、英國、印度、義大利、西班牙和土耳其的課稅調查，以反制這些國家對美國科技巨頭課徵數位稅。

戴琪在一份聲明中宣布，針對實施數位稅的國家，美國貿易代表署 (USTR) 將繼續推動川普執政時代課徵潛在關稅的步驟，包括公告資訊和收集公眾意見。數位稅是許多國家為反對臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭在當地市場的壟斷行為所制定的課稅措施。

儘管拜登政府已重新承諾將透過經濟合作暨發展組織 (OECD) 制定全球一致的數位稅協議，但 USTR 還是先行宣布此決策。

戴琪表示，美國仍致力於透過 OECD 對數位稅達成國際共識，但在此之前將維持 301 條款的關稅調查流程，包括在必要時課稅。戴琪曾在 2 月國會聽證會上表示，關稅是美國貿易政策的合法工具。

戴琪還表示，USTR 正在終止對巴西、捷克、歐盟和印尼的「301 條款」關稅調查，因為這些地區都沒有實施先前研擬的數位稅。USTR 說道，如果這些國家最終確實課徵數位稅，可能會啟動新的關稅調查。

為了報復法國的數位稅，美國去年已對價值 13 億美元的法國香檳、化妝品等進口商品施加更高的關稅。目前 USTR 對奧地利、英國、印度、義大利、西班牙和土耳其的稅制進行調查發現，它們針對美國的科技業課更高的稅，與國際稅收準則不符。

關於 USTR 對這六個國家保持關稅威脅，代表臉書等科技公司的業界組織「網路協會」(Internet Association）表示支持。該協會說，科技業為美國出口提供數百萬個工作崗位，在美國努力與 OECD 合作尋求可行解決方案的過程中，USTR 先行採取的行動，對於極力反抗這些歧視性貿易壁壘而言是重要的肯定。