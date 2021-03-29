〈財政部立院備詢〉財長：房地合一2.0回溯至2016年 才能遏止搶購潮避免助漲

立法院財委會今 (29) 日審查「房地合一稅 2.0」草案，財政部長蘇建榮對此表示，新版將取得時間回溯至 2016 年，屬於「不真正溯及既往」，並強調必須回溯才能遏止搶購潮，避免助漲房價。

財委會今天審查行政院版本、民眾黨與國民黨等對於房地合一稅 2.0 修正案，綜觀政院版與各黨團版內容大同小異，但關鍵仍在於房產時間點是否回溯仍未完全取得共識。

蘇建榮答詢時說，房地合一稅 2.0 仍明訂，新版規定，只要是 2016 年起所取得的房產，在新版房地合一稅實施日後交易一律適用新稅率，這部分在法律上是「不真正溯及既往」，也就是說，實施日前的交易、已經繳過的稅都不會再被追稅。

蘇建榮進一步指出，取得時間點回溯至 2016 年才能避免新制上路前，出現不動產搶購潮，並且逼出供給量，這才符合新制打擊短期炒作的目的，讓市場朝「房價下跌」的方向進行。

至於新制何時實施比較合適，對此，國民黨立委曾銘宗主張，房地合一稅 2.0 日出時間點最好在三讀通過後立刻上路，才能抑制炒房；民進黨立委郭國文則認為，應該配合實價登錄 2.0 一起實施，更能有效打擊紅單炒作。

對於日出時間點，蘇建榮表示，實價登錄 2.0 預計 7 月 1 日實施，屆時連預售屋交易也要登錄，而房地合一 2.0 納入預售屋交易，因此房地合一稅 2.0 在 7 月 1 日後上路相對合理，但也強調，實際上路日期必須由行政院視房市現況訂定。