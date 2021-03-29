李寧標籤註明採用新疆棉 「棉花公主」登熱搜

中國新疆棉事件愈演愈烈，Nike、Adidas、H&M 等知名品牌遭到抵制，而中國本土品牌李寧一直以來都把採用新疆棉寫在標籤上，引發大批網友熱議，背後的供應商溢達集團掌舵者楊敏德也意外登上熱搜，她被封為「棉花公主」，掌管多達 10 國、數萬名員工，也曾被國際雜誌譽為全球最具影響力女強人之一。

瑞典服飾品牌 H&M 因去年一份拒用新疆棉花聲明，引發中國全面抵制，此外，Adidas、Nike、New Balance、PUMA 及優衣庫等國際一線品牌也因為加入 BCI (良好棉花發展協會)，被貼上「辱華」標籤。

新疆棉事件爆發後，這些歐美品牌實體店面人潮明顯銳減，倒是本土業者李寧掀起話題，有人發現，李寧一直以來都在標籤上註明採用新疆優質長絨棉，並強調配合獨特織法工藝，讓面料性能更加優異，意外成為搶買國貨下的受惠者。

供應商溢達集團為全球最大的棉紡織服裝製造商之一，產品主要出口美國、歐洲、日本及東南亞等，旗下自有品牌包括「派」、「十如仕」，李寧則是溢達中國的最大客戶，在新疆棉事件中，集團掌舵者楊敏德也意外登上熱搜。

楊敏德被外界封為棉花公主，她在 1995 年起正式接棒掌管溢達集團，就開始在新疆地區收購、種植與研究長絨棉，耗資約 1 億美元，當時在公司內部引起不小爭議，不過，楊敏德認為，新疆棉花品質不輸埃及、祕魯，還陸續興建現代化紡紗廠。

2008 年金融海嘯直接影響到棉花價格，打擊棉農栽種意願，楊敏德當時推出訂單合約制度，溢達承諾全部收購，價格依照市場機制變動，以確保棉農收益，因而帶動新疆棉花產業發展。

中國媒體報導指出，新疆棉花產業早已脫離大量依賴人工的傳統方式，採用機器和智能設備，不過，雖然機械化高效、成本低，但容易損傷棉花，因此，溢達依然保留人工採摘。

棉花公主深耕新疆棉花產業數十載，帶動當地就業機會，曾被國際雜誌譽為全球最具影響力女強人之一。