達明機器人攜中央大學 成立協作機器人暨自動化培育中心

廣明 (6188-TW) 旗下達明機器人今 (29) 日宣布與國立中央大學簽署合作備忘錄，並成立「協作機器人暨自動化培育中心」，希望藉由內建視覺的協作型機器人、AI、智能工廠軟體等，培育跨領域整合智慧製造人才。

達明機器人董事長何世池表示，中央大學去年已設置 6 部達明內建視覺協作型機器人、1 個結合 PLC 自動化的工站，這次共同成立協作機器人暨自動化培育中心，可望成為導入智慧製造實作的最佳場域，達明今年也攜手經濟部工業局產學接軌合作計畫，預計培養 30 位以上智慧製造領域的自動化人才。

除了產學課程合作外，達明機器人表示，持續規劃智慧機器人證照，將透過導入自動化經驗，預計今年開設初、中、高階的智慧機器人證照，從單站應用、產線應用及整個智慧工廠導入西門子 PLC 自動化教育訓練，優化工廠智能管理。

達明機器人目前也與全球超過 30 個大專院校，包含中、美、歐、日韓、東南亞等地區學校合作，培育專業人才，展望未來，也看好智慧製造、企業東南亞布局、台商回台投資商機，將有助協作型機器人營運動能增溫。

廣明日前公告去年營收達 104.76 億元、年增 12%，毛利率 22.12%、年增 1.02 個百分點，營益率 9.85%，年增 2.88 個百分點，雖然受去年上半年認列補償金拖累，但全年仍維持獲利，稅後純益達 1.14 億元，年減 77.8%，每股純益 0.41 元。