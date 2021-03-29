Archegos爆倉掀餘波！SEC：已從上周開始監控市場情勢

針對與 Archegos Capital Management 相關的強制平倉事件，美國證券交易委員會 (SEC) 周一 (29 日) 表示已從上周開始監控，並與市場參與者進行交流。

美國媒體股 ViacomCBS(VIAC-US) 和 Discovery(DISCA-US) 上周賣壓沈重，單周暴跌 40%-50%，騰訊音樂 (TME-US)、百度 (BIDU-US) 和唯品會 (VIPS-US) 等中概股亦波動不斷，多家媒體報導均將此現象歸咎於前 Tiger Asia 交易員 Bill Hwang 旗下對沖基金 Archegos 爆倉所致。

有知情人士稱，以高槓桿聞名的 Archegos 因無力補繳保證金，只能出清持股部位，導致短期拋售壓力遽增，該基金重倉的部分媒體股和中概股因此暴跌。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 和野村控股 (Nomura Holdings) 也在今日警告，一名美國客戶在追加保證金時違約，導致兩家銀行面臨重大虧損風險。

對此，SEC 發言人周一發布聲明中表示，委員會自上周以來就一直在監控局勢，並與市場相關人士進行溝通。

上周暴跌相關股票今日延續波動。截稿前，ViacomCBS 和 Discovery 分別跌 9％和 3％。中概股部分，百度跌 5％、唯品會跌 7％、跟誰學 (GSX-US) 跌 11％。在宣布 10 億美元的庫藏股計畫後，騰訊音樂周一開高走低，於美股盤中跌 2％，