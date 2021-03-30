銀行財管大戶最快5月底 可直接跟銀行購買海外結構債

金管會今 (30) 日預告，國銀母行未來可買自家海外子行所發行的結構債，再賣給自家銀行的高資產客戶，預估最快 5 月底，高資產客戶就能從本國銀行直接投資海外結構債。

金管會今天預告「銀行申請兼營債券、受益債券、資產基礎證券承銷與自行買賣業務相關規定」修正草案，擬鬆綁國內母行可直接購買海外子行所發行的債券，再轉賣給自家財管客戶。

金管會表示，鬆綁此一規定，主要是考量銀行海外子行有籌資需求，且國內母行因應「新財管方案」自家的高資產客可能有投資海外債的需求，因此預告修正鬆綁相關規定，讓國內母行、海外子行都受惠。

金管會統計，目前共有 12 家本國銀行在海外市場設有子行，新制實施後，國銀母行就能以自營商方式，買進海外子行發行的結構債，再轉賣給高資產客戶。

根據金管會預告的修正內容，未來銀行與海外關係企業 (子行) 自行買賣的外國有價證券，其交易限額將以核算基數為限；其中銀行與單一海外關係企業買賣有價證券核算基數為 10%，與所有海外關係企業合計的核算基數則以 20% 為限。

官員表示，如果海外子行發行的結構債不具備股權性質，而國內母行在當天購入海外債後就立刻轉賣給客戶，就不受上述核算基數的相關限制。