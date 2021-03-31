Archegos爆倉事件 給投資人的四大警訊

避險基金經理人 Bill Hwang 管理的避險基金 Archegos Capital 爆倉撼動華爾街，全球銀行損失金額上看 100 億美元，華爾街日報 (WSJ) 專欄作家 James Mackintosh 指出，投資人須留意此事帶來的四個警訊。

首先是槓桿，Mackintosh 表示，過多負債往往帶來風暴。槓桿可以讓千萬富翁變成億萬富翁，也可以變成窮人，根據國際清算銀行 (BIS)，美國民間部門信貸已經超過國內生產毛額 (GDP) 的 160%，是 2008 年金融危機以來首見。

愈多的負債代表借貸者的應變能力愈弱。好消息是這次美國家庭負債並未大幅上升，政府雖然大撒錢，但大多數消費者選擇把錢存起來。壞消息則是，企業債務在去年夏天已經達到相當於 GDP 的 84% 新高水準，限制了企業面臨經濟衝擊或再融資壓力的能力。以上金額都還沒有把避險基金的借貸算進去。

第二是高股價。有些人可能以為高股價是好事，但放款者通常遇到景氣不好就會縮手，股價若從高點下跌，可能帶來信貸緊縮的痛苦。

1998 年的長期資本管理公司 (LTCM) 倒閉，使許多銀行面臨破產威脅，當時許多避險基金都擠進相同策略，並被同樣的市場意外波動所淘汰。

Mackintosh 說，眼前雖然是單一基金斷頭事件，但風險在於，避險基金都押注通膨和高投機科技股。

第三，擁擠的倉位。市場看好「通貨再膨脹」交易，有志一同押注美國經濟復甦將帶動公債殖利率上升、股票上漲。一旦中間出了任何差錯，很多人會來不及應變。

高投機科技股因為波動過大，很難靠大量借貸來押注他們上漲，但避險基金是例外，他們重押微軟、蘋果和風險更高的特殊目的收購公司 (SPAC)。

高盛追蹤 50 檔最受避險基金歡迎股票的指數，已從 2 月高點回跌逾 5%，而同期間標普 500 指數上漲 1%。Mackintosh 說，如果投機性科技股繼續下跌，身段不夠靈活的避險基金將虧損。

最後是衍生性商品。銀行被 Archegos 吸引的原因之一，是該基金使用「總報酬交換合約」(totalreturn swap) 建立對 Viacom 等股票的部位，而非利用貸款直接買進股票。由於美國的揭露機制設計不完善，Archegos 掩蓋了在總報酬交換合約的龐大投資部位，使銀行無法得知其他債務。

Mackintosh 建議，美國證券交易委員會 (SEC) 應該仿效英國做法，並更新規則，對衍生性商品部位採取和股票相同的揭露規定。

Mackintosh 表示，Archegos 爆倉看起來是單一事件，類似 2006 年避險基金 Amaranth Advisors 押注天然氣倒閉，但在市場瘋狂投機之下，投資人應該隨時保持警惕。