華爾街正敲響新的警鐘：放任CFD等高槓桿 押錯方向全市場遭殃

Archegos 斷頭事件可能創下史上最大規模的追加保證金要求，也讓高槓桿使用的潛在危險性，再次成為人們討論的焦點。

據《彭博》報導，在 Bill Hwang 家族理財室相關的 200 多億美元部位被迫平倉後，富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Sameer Samana 表示，儘管華爾街可能避開了系統性災難，但這次爆雷卻凸顯了槓桿一旦出錯，所能引發的嚴重後果。

Samana 表示，人們開始猜想，系統裡總計累積了多少槓桿，要是股市進一步下修，傷及最熱門的科技股，是不是還會出現更大規模的平倉危機？

差價合約是背後原因

在事情逐步明朗之後，人們相信，Archegos 所用槓桿大部分為野村控股和瑞信集團等銀行，透過互換或所謂的差價合約 (Contract For Difference，簡稱 CFD) 提供的。

通常情況下，投資者持有一家美國上市公司超過 5% 的股票，就必須披露持倉和隨後的交易。但 Archegos 使用這種的衍生品建立起的部位，卻不受此限制。

CFD 這種金融衍生工具，是買家和賣家之間的一種合約，不涉及標的資產的交換，而是交易合約價和結算價之間的差額。意味着，Archegos 可以在不實際購買這些公司股票下，建立大量部位。若有實際買入的股票，就會掛在投資銀行的資產負債表中。

股票經紀銀行之所以掉以輕心，因為他們相信，必要時可以拋售股票自保。但他們沒有警覺到，要是所有人都不得不做這樣的拋售時，所要求的抵押品可能完全不足以負擔。

保證金債務飆高

最近幾周，隨著股票飆升至新高，投資者已經指出券商存在一個趨勢令人擔憂—保證金債務激增，2 月底達到 8130 億美元的歷史新高，而且隨著股價上漲，這些金額持續上升。

National Securities Corp. 首席市場策略師 Arthur Hogan 認為，人們總是常識性地看一眼，然後就認定保證金債務的水準是正常的，而忽視警告信號。

但是，據 Sundial Capital Research 總裁 Jason Goepfert 指出，並非每一個狀況都令人安心，如果 3 月的數字超過 8130 億美元，也意味著這一債務年增超過 70%，是自 1931 年以來最大的增幅之一。

Goepfert 警告，債務的這種過度和持續成長，對未來回報而言已經成為一個幽靈。

過去一年期權交易的投機狂熱，也在大部分時間裡都引發泡沫預警。Truist Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 表示，由於當前處於牛市中，流動性充裕，很容易變得過度自信，而放鬆警惕。

監管可能變得更嚴格

盛寶銀行分析師 Eleanor Creagh 認為，從監管角度來看，這宗事件以及各大經紀公司的巨額虧損，可能會讓避險基金對衍生工具的披露受到更嚴格的審查。

近年來，歐洲監管機構已經開始整頓 CFD，因為擔心這種衍生品過於複雜且對散戶投資者而言風險太大。美國很大程度上禁止非專業投資者使用 CFD。

然而銀行依然樂於使用這種衍生品，是因為不用像交易真實證券，那樣付出大量資本，就能賺取巨額利潤。同樣地，這也是它受到避險基金喜愛的重要原因。

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