中國3月PMI升至51.9 優於預期

週三 (31 日) 中國統計局公布 3 月份製造業 PMI 51.9，預期 51.2，前期 50.6。3 月非製造業 PMI 56.3，預期 52，前期 51.4。3 月份綜合 PMI 55.3，前期 51.6。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出在春節過後，企業生產加速恢復，3 月份製造業景氣明顯回升。在調查的 21 個產業中有 17 個產業 PMI 位於臨界值之上，景氣回升層面較前一個月有所擴大。

中國統計局提及在春節過後，中國內需成長，加上全球主要經濟體經濟繼續復甦，帶動新出口訂單指數和進口指數較前一個月擴張，其中進口指數更逼近一年的高點。

製造業 PMI

從企業規模看，大、中、小型企業 PMI 分別為 52.7%、51.6% 和 50.4%，較 2 月份上升 0.5、2 和 2.1 個百分點，均超出臨界值。

從五大分類指數來看，生產指數、新訂單指數、從業人員指數均高於臨界值，供應商配送時間指數位於臨界值，原物料庫存指數低於臨界值。

生產指數為 53.9%，比 2 月上升 2 個百分點，顯示製造業生產擴張步伐加速。

新訂單指數為 53.6%，比 2 月上升 2.1 個百分點，顯示製造業市場需求成長較快。

原物料庫存指數為 48.4%，比 2 月上升 0.7 個百分點，顯示製造業主要原物料庫存量跌幅縮小。

從業人員指數為 50.1%，比 2 月上升 2 個百分點，表示製造業企業勞動力較 2 月略有增加。

供應商配送時間指數為 50%，比 2 月上升 2.1 個百分點，表示製造業原物料供應商交貨時間與 2 月相比變化不大。

非製造業 PMI

從產業情況來看，調查的 21 個服務業商務活動指數均高於臨界點，其中鐵路運輸、航空運輸、電信廣播電視衛星傳輸服務、網際網路軟體及訊息技術服務、貨幣金融服務、保險等商務活動指數位於 60% 以上的高速擴張區間。

五大分類指標中：