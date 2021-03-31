〈美股早盤〉拜登公布基建計劃前夕 科技股反彈領美股高開

在等待美國總統拜登釋出更多關於最新支出計畫的相關細節之際，美股周三 (31 日) 高開。截稿前，道瓊工業指數漲 78 點或 0.24％，那斯達克綜合指數漲 0.9%，標普 500 指數漲 0.4%，費半漲 1.3％。日前承壓的科技股周三全面反彈。

拜登預計周三 (31 日) 將公布 2 兆美元基礎建設支出計劃的更多細節。政府官員表示，此項計畫涉及未來 8 年內超過 2 兆美元的支出，圍繞在創造就業、改善基礎建設以及推動能源轉型等。為了因應龐大支出，拜登擬提議將公司稅率自 21% 上調至 28%，並對跨國企業課徵最低稅率 21%。

周三 (31 日) 為本月最後一天，同時也是第 1 季末。道瓊工業指數和標普 500 指數本季分別上漲 8% 和 5.4%，有望連續 4 季實現增長。那斯達克指數本季下滑 1.1%，因美債殖利率攀高，導致對利率較敏感的科技股承壓。

截稿前，10 年期美債殖利率小跌至 1.723％。臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技股集體反彈，蘋果 (AAPL-US) 漲逾 2%。

經濟數據部分，隨著越來越多人接種新冠疫苗，3 月美國私營部門新增就業近 52 萬人，遠優於前值。市場正在等待周五 (2 日) 的官方非農報告，以評估勞動力市場的復甦情況。

截至台北時間周三 (31 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 78.16 點或 0.24%，暫報 33145.12 點

那斯達克綜合指數上漲 113.56 點或 0.87%，暫報 13158.96 點

標普 500 指數上漲 16.39 點或 0.41%，暫報 3974.94 點

費半上漲 40.19 點或 1.31%，暫報 3084.74 點

台積電 ADR 上漲 0.88% 至每股 116.08 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.723%

紐約輕原油下跌 0.63% 至每桶 60.17 美元

布蘭特原油下跌 0.59% 至每桶 63.76 美元

黃金上漲 0.08% 至每盎司 1687.30 美元

美元指數下跌 0.04% 至 93.29 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

黑莓 (BB-US) 早盤下跌 8.89％，至 8.51 美元。

全球半導體缺貨潮加上疫情衝擊汽車業復甦，連帶打擊黑莓的 QNX 車用軟體業務。該公司公布第 4 財季營收低於市場預期，報 2.1 億美元，每股虧損 56 美分，高於去年同期的虧損 23 美分。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.58％，至 121.80 美元。

瑞銀 (UBS) 分析師將蘋果股票評級自「中立」(neutral) 上調至「買入」(buy)，目標價自 115 美元上調至 142 美元，除了 iPhone 的穩定需求外，該行也看好蘋果在自駕汽車相關領域的投資。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.54％，至 651.75 美元。

在特斯拉即將公布交車數據之際，Wedbush 分析師 Daniel Ives 預計該公司第 1 季交車量將優於華爾街預期的 17 萬輛。Ives 將特斯拉股票評級和目標價分別維持在「中立」和 950 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 ADP 新增就業報 51.7 萬人，預期 50 萬人，前值自 11.7 萬人上調至 17.6 萬人

(圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 將公布美國 3 月芝加哥 PMI，預期 60.0，前值 59.5

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 191.2 萬桶

華爾街分析：

滙豐私人銀行 (HSBC Private Bank) 全球投資長 Willem Sels 表示，投資人已預期到經濟增長的敘述，同時預料到經濟復甦和財政刺激帶來的通膨後果。他認為直到獲取數據前，人們將持續觀察通膨究竟會達到多高水平，使債券殖利率繼續處於波動狀態。

Exencial Wealth Advisors 投資長 Tim Courtney 指出，在歷經兩個季度後，如今利率確實為市場主要驅動力，我們很可能會看到利率繼續上升，但這是健康且正常的。

Courtney 認為在接下來的一個月，除了利率外，將出現其他因素決定市場行為，即第 1 季的企業財報和經濟數據。