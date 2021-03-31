〈富邦金法說〉富邦人壽備妥440億元銀彈加碼台股 點名三大類股

富邦金 (2881-TW) 今 (31) 日舉行線上法說會，富邦人壽協理鮑華玲表示，美國新一輪剌激方案出台，施打疫苗速度超乎預期，樂觀看待今年全球股市與台股表現，預期台股可加碼空間還有 0.1-1%，以可運用資金估算約當上看 440 億元，將聚焦在價值型、疫情受益股與循環股。不動產策略方面，將瞄準國內外商辦投資。

富邦人壽去年整體投資資產 4 兆 3989 億元，年增 8.8%。其中，台股占 5350 億元，占可運用資金約 12.1%，全年加碼台股高達 1405 億元，光第四季就加碼了 749 億元。而海外投資部分，全年只增加國外股票 154 億元，海外債券還是主要投資，全年加碼 1399 億元，使得海外債券占可運用資金占比攀升至 51.9%，固定收益仍以投資公司債與金融債為主，區域以北美為主。

受惠資本利得表現優異，基金配息增加及避險成本改善，去年避險前、後報酬率分別為 5.09%、4.49%，呈逐年提升趨勢。在台美利差維持低檔穩定下，避險後經常性收益率自 2019 年的 2.98% 提升至 2020 年 3.04%。由於負債成本下降，損益兩平點優於去年表現為 2.79%。

也因為股債金融資產評價上揚，帶動淨值上升，至 2020 年年底，富邦人壽淨值達 4845 億元，淨值比 10.6%。截至第 4 季底為止，攤銷後成本 (AC) 項下的未實現餘額高達 2113 億元。

展望今年，鮑華玲表示，資產配置策略不會有太大調整，仍是以固定收益為大宗。股市方面，美國新一輪剌激方案出台，施打疫苗速度超乎預期，合理推論美經濟復甦力道與股市可樂觀看待，富邦人壽樂觀看待台股與全球股市，其中，台股可加碼空間約占可運用資金的 0.5~1%，以去年底可運用資金 4 兆 3989 億元來計看，等於可加碼空間 220~440 億元左右，將聚焦在價值型、疫情受益股與循環股；預期今年股利收益入帳將與去年約 200 億元差不多。

至於債市方面，富邦人壽在今年 1、2 月有逢高處分一些債券，將在市場反彈下逐步加碼，今年有 13%(折合約 5718 億元) 空間可以再投資債券，預期今年下半年或是明年都是很好的甜蜜期，會繼續加碼固定收益商品。

而不動產策略，富邦人壽去年一年加碼不動產 619 億元，推升不動產水位至 3117 億元，占可運用資金占比為 7%；中長期不動產目標比重為 8-10%(折合約 440-1320 億元)，將瞄準國內外商辦，尤其台灣受惠台商回流效應，商辦或工業廠房都是可研究標的。