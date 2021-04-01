財新中國3月份製造業PMI下滑至50.6 不如預期

週四 (1 日) 財新公布中國 3 月份製造業 PMI 50.6，預期 51.4，前期 50.9。雖然連續第十一個月處於擴張區間內，但擴張速度已降至 2020 年 5 月以來最低點，顯示新冠疫情後製造業擴張速度進一步減緩。

資料來源: 財新

財新公布的數據走勢與前一日中國統計局公布的相反。中國統計局公佈的 2021 年 3 月製造業 PMI 為 51.9，較 2 月上升 1.3 個百分點，結束連三跌的趨勢。

財新指出製造業供給、需求繼續保持擴張，但擴張速度已連續四個月減緩。製造業在 3 月份繼續增產，但整體增速創下 11 個月來最低。企業普遍反映市場在疫後進一步復甦，客戶訂單增加，支撐近期產出增長。

外需部份則成為 3 月份亮點，新出口訂單指數在 2021 年首度位於擴張區間。受訪企業表示，海外疫情有所緩和，海外需求明顯增加。

不過受到供需成長減緩影響，就業市場繼續承受壓力。3 月就業指數連續第四個月處於衰退區間，但衰退程度略有緩和。

而價格指數持續高漲，顯示通膨壓力進一步上升。3 月買進價格指數創下 2017 年 12 月以來最高值。同時受到成本上漲推動，企業出廠價格亦大幅上漲，製造業企業出廠價格指數也來到 2016 年 12 月以來最高值。

展望未來一年，製造業企業普遍相信產出將會持續成長，樂觀程度較 2 月略有放緩，但仍為過去七年以來的偏高水準。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021 年 3 月製造業總體維持恢復態勢，供需兩端復甦動能同步減弱，海外需求出現明顯改善，就業壓力依然存在。製造業對未來經濟恢復和疫情控制仍有信心，但要留意通膨問題，價格指數已連續數個月上升，恐怕會限制未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時代經濟的持續恢復。

