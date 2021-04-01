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3月日本央行短觀改善 大企業製造業景氣回到疫情前水準

鉅亨網編譯陳達誠
3月日本央行短觀改善 大企業製造業景氣回到疫情前水準 (圖片：AFP)
3月日本央行短觀改善 大企業製造業景氣回到疫情前水準 (圖片：AFP)
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日本央行 (Bank of Japan) 週四 (1 日) 公布 3 月份的日本全國企業短期經濟觀測調查 (簡稱短觀)，大型企業製造業的景氣判斷指數 (DI) 報 5，較上回於 2020 年 12 月實施的調查上揚，顯示美、中等海外國家的經濟復甦使得日本出口及生產活動擴大，連 3 季有所改善。

日本 3 月份的大型企業製造業的景氣判斷指數從去年 12 月的 - 10 上升到 5，回升到 2019 年 9 月以來的水準，優於《路透社》整理的預測中數 0。

另一方面，大型企業非製造業的景氣判斷指數報 - 1，較上個季度上揚 4 個點數，不過改善幅度有限，仍優於路透社預測中數 - 5。

製造業和非製造業景氣兩樣情，凸顯出疫情帶來的兩極化影響。

三個月後景氣先行判斷的 DI 報 - 1，與上個季度的調查結果相同。

去年受到疫情影響，日本大型企業製造業的景氣判斷指數在 2020 年 6 月跌至 - 34，追平金融海嘯發生後的數字。之後持續改善，再度回到疫情前 (2019 年 9 月報 5) 的水準。

在主要 16 個行業當中，有 13 個行業景氣改善。隨著美、中等國經濟復甦，海外的設備投資需求回溫。石油 / 煤炭製品、生產用機械等領域明顯好轉。

日本國內也由於遠距工作普及與宅經濟需求成長，網路建設、讓電氣機械等業者對景氣看法改善。此外，日圓走勢在邁入 2021 年後走低、美元升值，亦有助於日本出口。

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