〈台股盤前〉清明連假前夕觀望氛圍濃 上檔仍有一定壓力

台股昨 (31) 日受台積電拉回修正、鴻海遭賣壓空襲影響，季底作帳行情失靈，指數下挫 123.77 點，收在 16431.13 點。法人指出，雖然美股周三由科技股領軍衝高，有利今 (1) 日台股電子權值股表現，但在清明連假前夕，市場觀望氛圍轉濃，指數上檔仍有一定壓力。

美國總統拜登公布基礎建設計劃藍圖，美股周三由科技股領軍衝高，特斯拉暴漲，應材、台積電 ADR 勁揚。四大指數僅道瓊指數收黑，費半指數表現最強勢、上漲逾 2.6%。

市場消息方面，半導體搶貨潮持續，4 月起，包括晶圓代工、記憶體、IC 設計、封測等都持續漲價，以 NOR Flash 漲 2 成幅度最大，其餘產業漲幅也至少 5-10%、甚至 15% 以上。

記憶體大廠美光周三發布財測，受惠 5G 手機和 AI 軟體對記憶體需求增加，價格上揚，盤後股價勁揚 3.8%，可望激勵南亞科、華邦電等同步走強。美光表示，DRAM 市場正處於「嚴重短缺」狀態，今年全年供應吃緊；NAND 市場近期市況趨穩，目前公司庫存已達正常水位。

去年上市櫃公司全年獲利創新高、稅後純益達 2.46 兆元，年增 21.9%，並有 113 家公司大賺超過一個股本，大幅優於前一年的 83 家，也有 226 家公司 EPS 創新高、同樣超越前年的 149 家。

展望今年，摩根士丹利、瑞銀證券及凱基投顧等皆預測，台股企業獲利還會挑戰新高，成長幅度上看 15-20%。基本面自疫情谷底回升的傳產業彈升幅度最大，獲利增幅約 5-6 成，其次為科技業、成長 2 成，金融業成長低至中個位數，產業動能全面提升。

