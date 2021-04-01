3月製造業PMI連2跌 三大調查指數仍創新高

中華經濟研究院今 (1) 日公布 3 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續跌 0.5 個百分點至 62.7%，擴張速度連 2 月略趨緩，不過，仍是連 5 月維持在 60.0% 以上的擴張速度；此外，製造業未來六個月展望指數續揚 5.5 個百分點至 78.8%，未完成訂單指數也攀升 8.3 個百分點至 68.9%，而製造業原物料價格更是首見站上 90.0% 以上，均創下新高。

中經院院長張傳章提醒，3 月製造業原物料價格指數續揚 3.8 個百分點至 91.6%，為連 10 月上升，在此調查中是首見有指數超過 90%，反映大宗物資價漲趨勢，雖尚不至於造成通膨，仍應及早因應。

此次調查 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

其中，人力僱用數量指數攀升 1.0 個百分點至 59.0%，創下新高；而全球航運缺櫃導致交期拉長，搶料缺貨情況持續，導致供應商交貨時間指數續揚 1.4 個百分點至 74.7%，也續創新高；同時，製造業持續拉高庫存，使存貨指數已連續 3 個月擴張，且續揚 4.8 個百分點至 59.9%，創 2018 年 4 月以來新高。

六大產業全數回報 3 月 PMI 擴張，依擴張速度排序為交通工具產業 (75.0%)、電力暨機械設備產業 (71.6%)、電子暨光學產業 (71.4%)、基礎原物料產業 (66.9%)、食品暨紡織產業 (65.5%) 與化學暨生技醫療產業 (59.8%)。

另外，3 月台灣非製造業 NMI 指數攀升 3.1 個百分點至 55.2%，連續第 10 個月呈現擴張。

中經院指出，NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

而非製造業八大產業中，六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為批發業 (65.6%)、教育暨專業科學業 (63.3%)、資訊暨通訊傳播業 (63.2%)、運輸倉儲業 (60.3%)、營造暨不動產業 (58.3%) 與金融保險業 (50.3%)；惟住宿餐飲業 (31.3%) 與零售業 (44.1%) 則呈現緊縮。