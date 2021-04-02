兒童投保停看聽 掌握保單3大原則

兒童節將至，但疫情當前，在連假出遊之際，家長們也要提前檢視家中孩子的保障是否足夠、需不需要調整；全球人壽提醒，家長幫小朋友投保前要停看聽，掌握兒童保單 3 保障原則，把錢花在刀口上，才能真正填補醫療費用的開銷。永達保經則提醒，孩子的保單以父親或母親為要保人，要附加「豁免保費」附約，以免父母因意外身故或殘廢，收入中斷無力繳交保費，導致保單失效。

據壽險公會最新統計，14 歲以下投保率為 49.25%，而 15 至 19 歲的投保率為 62.74%，顯示家長隨著小朋友年紀增長，也開始調整孩子們的保險規劃。全球人壽提醒家長們，小朋友的保障規劃原則要從意外及醫療等基礎保障開始建構，並隨著年齡與需求逐步調整，才可以讓保障規劃更完整。

保障一：意外險及意外醫療險

全球人壽表示，小朋友活潑好動，很容易一不注意時就發生意外。意外險的保費相對來說較低，保費負擔較輕，建議可投保意外險及意外醫療險，並將日額型意外險保額調高，以彌補當小朋友意外住院，家長請假照顧小孩的薪水。以國小生為例，日額型意外險的保額建議可配置每日 2,000 元、實支實付型意外醫療險保額則配置 5 萬元。

保障二：實支實付型醫療險

若爸媽預算足夠，全球人壽建議在新生兒時期就先規劃完整的醫療保障，新生兒時期因抵抗力較弱，容易因為外在環境感染住院。因此，想要建構完整的醫療保障，實支實付醫療險是必備保障，因為隨著醫療科技進步，需要自行負擔健保不給付的項目不僅越來越多，費用也越來越高，因此除了實支實付醫療險外，也可搭配自負額實支實付型醫療險，將保障額度拉高，以面對未知的大筆醫藥費用。

針對小康家庭，除了持續強化實支實付的醫療保障以外，永達保經表示，根據金管會最新公布的「第 6 回生命表」來看，雖然定期壽險保費可望調降，但隨著國人平均壽命延長，醫療險的使用程度也相對較高，長壽風險增高，包括：失能扶助險、住院醫療險或是手術醫療險等醫療險保費，恐會調漲 10% 以上，應及早規劃。

保障三：重大傷病險

有些癌症其實好發在孩童時期，建議可以用重大傷病險來補足保障缺口。全球人壽指出，重大傷病險主要依健保局的重大傷病證明作為理賠依據，若未來健保局公告調整重大傷病範圍，保障範圍將從新從優，除投保當時所涵蓋的傷病一樣有保障，新增的項目也會納入，保障只增不減。只要符合條款約定取得重大傷病證明，即可申請理賠，一次給付保險金，可自由運用選擇適合治療方式。

此外，除了補足醫療保障，永達保經表示，現在美元相對低點，可考慮入手美元保單，幫小孩準備一筆教育基金，建議以美元利變型壽險來規劃，利用時間複利的優勢，提早預留所需費用。直接以美元收付，未來留學時期也可省去匯兌風險。

永達保經還建議，經濟能力好的家長們，可善加利用父母親每人每年 220 萬的贈與免稅額，趁孩子年輕保費便宜的優勢，以家長為要保人，購置利率變動型終身壽險，及早做長期退休保單規劃，培養孩子對未來的風險轉嫁觀念。

永達保經提醒，家長為小孩投保時也要注意，依據 2020 年 7 月上路的保險法 107 條，未滿 15 歲被保險人身故，可限額給付喪葬費用，並以遺產稅喪葬費用扣除額一半為限，根據現行遺產稅喪葬費用扣除額 123 萬元計算，未滿 15 歲被保險人的喪葬費用給付以 61.5 萬元為限；若孩子年滿 15 歲後身故，依保險契約的內容給付。

整體來說，全球人壽建議，在規劃保障時，若擔心保費過高或是只是想要額外加強部分保障，可以選擇定期險商品，除了可以讓預算運用更有彈性之外，還可以針對不同階段的需求來提高保障的額度。隨著家長的收入慢慢增加以及孩子步入不同階段，保障的規劃都應該要定期檢視，並且依當時的需求來進行調整。