ARK每日追蹤：大買京東、拼多多、Shopify 再賣Paypal

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 31 日之個股進出明細。

買進 賣出 JD PYPL PDD TREE SE PHR MASS SYRS BFLY API ADPT ACCD FATE

週三 (31 日) ARK 系列基金大舉買進電商股，包括京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US)、Sea (SE-US)、Shopify (SHOP-US) 等，加碼京東超過 14 萬股、拼多多近 6 萬股。

減倉方面，ARK 系列基金持續減碼 PayPal (PYPL-US)、API (API-US) 等個股，其中 PayPal 週三 (31 日) 遭大賣近 23 萬股，套現規模約 6000 萬美元。