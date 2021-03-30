ARK每日追蹤：減持NFLX、PYPL 大舉加倉JD、TDOC
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 29 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|DKNG
|AAPL
|SGFY
|TAK
|SEER
|SYRS
|RPTX
|RHHBY
|MASS
|PSTI
|BLI
|PHR
|ACCD
|NVS
|ADPT
|TREE
|BFLY
|TCEHY
|TDOC
|SPOT
|TWLO
|REGN
|TWTR
|PYPL
|FATE
|PSTG
|BEAM
|PCAR
|SE
|ICE
|WKHS
|NFLX
|U
|API
|SQ
|ADBE
|SHOP
|ROKU
|PTON
|JD
|Z
週一 (29 日) ARK 系列基金減倉軟體巨頭 Adobe 約 14 萬股、並減持 Netflix (NFLX-US) 11.5 萬股、減持 PayPal (PYPL-US) 近 27 萬股，其中 PYPL 已多日遭到 ARK 基金減持。
加倉方面，週一 (29 日) ARK 基金再次大舉買入遠程醫療商 Teladoc (TDOC-US) 約 17.6 萬股，並小幅補回串流設備商 Roku (ROKU-US) 約 9 萬股，另外，也大舉加倉京東 (JD-US) 超過 32 萬股。