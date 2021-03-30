 1

ARK每日追蹤：減持NFLX、PYPL 大舉加倉JD、TDOC

鉅亨網新聞中心
(圖片：AFP)
(圖片：AFP)
Tag
Cathie WoodARK每日追蹤

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 29 日之個股進出明細。

買進 賣出
DKNG AAPL
SGFY TAK
SEER SYRS
RPTX RHHBY
MASS PSTI
BLI PHR
ACCD NVS
ADPT TREE
BFLY TCEHY
TDOC SPOT
TWLO REGN
TWTR PYPL
FATE PSTG
BEAM PCAR
SE ICE
WKHS NFLX
U API
SQ ADBE
SHOP  
ROKU  
PTON  
JD  
Z  

週一 (29 日) ARK 系列基金減倉軟體巨頭 Adobe 約 14 萬股、並減持 Netflix (NFLX-US) 11.5 萬股、減持 PayPal (PYPL-US) 近 27 萬股，其中 PYPL 已多日遭到 ARK 基金減持。

加倉方面，週一 (29 日) ARK 基金再次大舉買入遠程醫療商 Teladoc (TDOC-US) 約 17.6 萬股，並小幅補回串流設備商 Roku (ROKU-US) 約 9 萬股，另外，也大舉加倉京東 (JD-US) 超過 32 萬股。

相關個股

網飛US-NFLXPayPal Holdings IncUS-PYPLTeladoc Health IncUS-TDOCRokuUS-ROKU京東US-JD

相關新聞