健鼎Q1營收將挑戰150億元創同期新高 全年上看600億元

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 3 月受惠工作天數增加，營收可望接近 50 億元，改寫歷年同期新高，加計 1 月及 2 月營收，今年首季營收接近 150 億元，創歷史同期新高，年增 28%，法人估計，健鼎今年營收將衝破 600 億元大關。

健鼎去年營收 555.49 億元，毛利率 20.07%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 61.26 億元，創新高，年增 1.5%，每股純益達 11.65 元，為連續兩年每股純益超越 11 元。

健鼎新產能將在今年第二季開出，有利全年營收突破 600 億元；法人依照健鼎去年第四季的獲利推估，今年稅後純益將超越 72 億元，依照目前股本 52.56 億元計算，每股純益將達 13.7 元。

健鼎去年營收比重中，依製程別計算，HDI 板占營收 35%，由於去年整體台商 PCB 廠並沒有新增的 HDI 製程開出，健鼎主管指出，目前 HDI 產能到第二季都已接滿，新訂單要到第三季才能交貨，整體上半年接單狀況佳。

健鼎 2020 年稅後純益 61.26 億元，創新高，年增 1.5%，每股純益達 11.65 元，董事會通過 6 月 16 日召開股東會，但股利案要下一次董事會確定，依健鼎過去 63% 盈餘配發率計算，健鼎去年盈餘可望配發出 7.3 元現金股利，可望創下新高。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，健鼎生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。