〈潛力股〉敬鵬汽車板客戶下單熱度高 首季匯率加持有助獲利

敬鵬 (2355-TW) 受惠客戶下單狀況強勁，首季新台幣匯率走勢趨貶，有利首季獲利；股價在低量盤整近兩周，在技術指標有利的走勢下，可望進一步突破。

敬鵬 2020 年營收 153.13 億元，毛利率 5.68%，年減 2.13 個百分點，稅後純益 4612 萬元，年減 93.02%，每股純益 0.12 元。主要在於疫情、不利的新台幣匯率影響。公司董事會決議擬配發每股現金股利 0.5 元，盈餘配發率 4.16 倍，依 4 月 1 日敬鵬收盤價 32.7 元計算，股利現金殖利率為 1.53%。

同時，以去年第四季止的敬鵬每股淨值 38.5 元來看，股價淨值比僅 0.85 倍。

敬鵬 2020 年汽車板占比最大達 80%，消費性電子占 7%，工業用途占 9%，網通占 3%，其他占 1%，不過，敬鵬目前積極開發包括衛星通訊、電動車市場，也獲得部分高級電動車客戶採用。

在今年春節後，歐美 Tier1 汽車電子廠加快對敬鵬的下單速度、且下單量大，部分 Tier1 汽車電子廠訂單都是交期短的急單，但實際拉貨速度不一，在各國開始施打疫苗之下，有利於換車潮的加速。

敬鵬股價在 32-34 元間的股價短期底部區低量橫盤已近兩周，近期股價站上 5 日均線，同時，KD 值在低檔交叉向上同時，如有逾 3000 張的攻擊量能出現，將進一步帶動股價的有力反彈向上，向上挑戰 40 元大關。