〈紐約匯市〉聚焦3月非農就業 美元走勢盤整 歐元、日圓回升  

美元周四 (1 日) 走低，在非農就業報告出爐前整理近期漲勢，但由於拜登政府逾 2 兆美元刺激計畫有望繼續支撐美國經濟前景，美元後市仍樂觀。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤跌 0.3% 至 92.933。

拜投資人押注美國經濟復甦之賜，DXY 第 1 季累計升值 3.6%，是 2018 年 6 月以來最大單季漲幅，並攀抵將近三年的高點。

外匯線上交易平台 OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「美國的成長前景碾壓歐洲。拜登政府上任不到三個月，就要推出第二個規模數兆美元的刺激方案，這可能使美國經濟火熱，並推動美元和美國公債殖利率上升。」

美國總統拜登周三公布各界期待已久的逾 2 兆美元就業計畫，包括以 6210 億美元重建基礎建設，但市場正在消化國會闖關的可能性。。

最新數據顯示美國製造業景氣強勁，替美國亮麗的成長前景提供證據。3 月 ISM 製造業指數升抵 64.7，是超過 37 年來最高數值，抵銷了營建支出下滑、上周首次申請失業救濟金人數意外增加的利空。

DXY 在失業金數據出爐後跌幅稍稍擴大。

美國公債殖利率下滑，10 年期殖利率下降 6.9 個基點至 1.68%，為去年 11 月以來最大單日降幅。分析師說，市場可能正在非農就業報告出爐前結清空頭部位。

美國股市周五逢耶穌受難日休市一天，但勞工部仍將公布 3 月非農敬業報告，市場普遍預期將新增約 65 萬人。2 月新增 37.9 萬。

但有分析師警告，如果非農數據不如預期、市場殷切的期盼落空，美元可能被拋售。如此一來，近來低迷的歐元兌美元可能回升，並於下周挑戰 200 日移動均線和接近 1.1830 美元的支撐價位。

另一方面，假如非農就業符合或超越預期，美元還是可能被拋售，因為可能出現「買在謠言時，賣在消息出」的賣壓。

歐元、日圓回升

美元稍事消息之際，歐元攀升，周四紐約尾盤升值 0.3% 至 1.1768 美元。歐元是 DXY 權重最高的貨幣。

數據顯示歐元區製造業景氣暢旺，3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 攀升到 24 年高點。但投資人仍擔心，歐元區疫苗接種進度落後，加上法國宣布最新一輪封鎖，可能打擊經濟。

日圓回升，兌美元上揚 0.1% 至 110.61 日圓，從盤中觸及的 110.97 日圓低點反彈。

比特幣小跌，截稿前報 58667.14 美元。

截至周五 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格：