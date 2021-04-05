葉倫上任後首場關鍵演說 呼籲實施全球最低企業稅率

美國短新聞網站 Axios 獨家報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週一 (5 日) 將於芝加哥全球事務委員會上發表演說，呼籲實施全球最低企業稅賦，支持拜登推動的逾 2 兆美元基礎建設計劃。

這是葉倫擔任美國財政部長以來的關鍵演說，Axios 取得演講稿內容顯示：「競爭力不僅僅是指總部設在美國的企業在全球併購中如何與其他公司競爭，這是為了確保政府擁有穩定的稅收體系，以籌集足夠的收入，用於投資基本公共產品和應對危機，並確保所有公民公平分擔為政府融資的負擔。

該演講稿中提到：「我們正在與 G20 國家合作，就全球最低企業稅率達成一致，以避免惡性競爭。」

美國總統拜登正計畫 8 年內著重在修復基礎建設、社會福利，及能源轉型，除了透過將企業稅從原先的 21% 上調到 28% 因應支出外，還計畫提高全球最低企業稅率，為美國帶來 5500 億美元的收入。

葉倫任務是提出國際案例，其任後首場關鍵演說目的是在國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 將聯合召開 2021 年春季會議定下基調，該會議將於本週開始。

拜登一直依靠葉倫說服工商界，並向華爾街保證，1.9 兆美元的新紓困計劃之外，逾 2 兆美元的基礎設施計畫不會導致通膨。實施全球最低企業稅率，以確保大型跨國企業應就其全球所得繳納一定比例之稅賦。

葉倫爭取實現全球最低稅率的背景是拜登政府當前尋求增加稅收的努力，而葉倫還曾多次呼籲上調企業稅的主張，支應拜登政府推出的大規模基礎建設與清潔能源計畫。她曾多次重申有必要調升稅率，並採逐步實施。

葉倫 2 月中旬也曾表示，她願意考慮提高資本利得稅率，來支應拜登政府的基礎建設計畫。