〈美股熱門股〉Google版權案勝訴漲逾4% 分析師看旺車市 福特、通用勁揚

Google 智慧財產權案勝訴，股價上漲 4.19%

Google(GOOGL-US) 智慧財產權訴訟案底定，由美國最高法院裁定 Google 為「合理使用」，未侵犯甲骨文 (ORCL-US) 智慧財產權，因此判 Google 勝訴，周一（5 日）股價上漲 4.19% 至每股 2,218.96 美元。

此外，Google 母公司 Alphabet 計劃未來在幾周內停用甲骨文的財務軟體，並在 5 月將核心財務系統轉至 SAP 的新系統。不過 Alphabet 的舉動僅涉及將 Goole 用於追蹤財務的系統轉移，並沒有跡象顯示會把其他系統一併轉移出去。

分析師看旺，福特、通用汽車各漲 4.35% 與 5.61%

富國銀行看好美國車市前景調高福特和通用汽車的目標價及評級，福特 (F-US) 周一股價上漲 4.35% 至 12.7 美元，通用 (GM-US) 則上漲 5.61% 至 61.04 美元。

富國銀行（Wells Fargo）分析師表示，福特汽車加快轉型步伐，不再專注推出單一產品，而是聚焦在商場上有競爭力的皮卡車與 SUV，因此將評等上調為增持，目標價訂為 15 美元。至於通用汽車，富國分析師認為該公司在自駕、電動、互聯網等未來領域占優勢地位，也將評等調升至增持，目標價格上修為 67 美元。

Archegos Capital 爆倉，Viacom CBS、唯品會、Farfetch 遭殃

自 Archegos Capital 爆倉事件後，根據彭博報導，瑞士信貸（Credit Suisse）大量出售與該基金相關持股，金額約 23 億美元。消息導致 Viacom CBS(VIAC-US)、唯品會 (VIPS-US)、Farfetch Limited(FTCH-US) 周一盤後下挫至少 3.5%，稍早收盤仍因蒙受基金爆倉後續賣壓而全面下跌，跌幅分別為 3.9%、1.19%、6.07%。

GameStop 跌幅收斂，下跌 2.35%

GameStop(GME-US) 在周一（5 日）宣布發行 350 萬股、籌資約 10 億美元的消息後，當天股價一度重挫 14%，終場跌幅大幅收斂，跌 2.35% 至 186.95 美元。

Telsey Advisory Group 的分析師 Joseph Feldman 表示，雖然該公司數位轉型仍未反映在財務上，但該公司目前的估值遠超過基本面預期，並且預計此次的戰略轉型將能帶來多年的收益。