晶片缺貨驅動IC成關鍵 業內人士：還沒看到隧道盡頭

規模 4500 億美元的半導體產業正陷入的晶片短缺危機，顯示驅動 IC 成為晶片缺貨下影響全球經濟的一大關鍵，業內人士認為，晶片短缺問題還沒走到隧道盡頭，恐需延燒一陣子。

Sanford C. Bernstein 半導體分析師 Stacy Rasgon 說：「驅動 IC 非常關鍵，就算某個產品可以擁有其他所有功能，但沒有驅動 IC，這些功能都無用。」

此外，少數看似微不足道的零件如電源管理 IC 也供不應求，危及正在復甦的全球經濟。

去年疫情爆發使半導體產能移往消費性電子，隨著經濟復甦、汽車需求增加，晶片開始短缺，爾後德州暴雪、日本車用晶片大廠瑞薩電子大火，使情勢雪上加霜。

三星電子此前警告半導體正存在嚴重供需失衡，台積電 (2330-TW) 也表示，儘管產能滿載，仍無法滿足需求。福特、日產、福斯等車廠被迫減產，導致今年汽車業的收入損失估計超過 600 億美元。

奇景光電 (HIMX-US) 創辦人吳炳昌表示，自公司成立至今 20 年來，從未見過此狀況，每個終端應用都缺少晶片。

據彭博統計，晶片交貨期間自去年起持續拉長，目前已達到 15 周。

各時點晶片交期 (圖: Bloomberg)

吳炳昌表示，驅動 IC 多使用 16 奈米以上成熟製程製造，目前疫情後經濟復甦的需求，使筆電、電視、家電、汽車娛樂系統和遊戲家機所需的驅動 IC 都供不應求。

而汽車所需的驅動器 IC 特別受到擠壓，該類晶片多由 8 吋晶圓廠代工，而非更先進的 12 吋晶圓。日本半導體矽晶圓廠勝高 (Sumco) 表示，去年 8 吋矽晶圓月產能約為 5000 個，比 2017 年要少。

驅動 IC 缺貨，面板業更是首當其衝，自去年 1 月到今年 3 月，電視 50 吋 LCD 面板報價漲一倍，彭博分析師 Matthew Kanterman 預估，液晶螢幕價格將保持上漲至今年第三季，目前顯示驅動 IC 非常短缺。

各尺寸 LCD 面板報價漲幅 (圖: Bloomberg)

玻璃基板也是缺貨一大主因，去年 12 月日本電氣硝子 (NEG) 停電事故，今年 1 月旭硝子 (AGC) 韓國廠也爆炸。面板顧問 DSCC 創始人 Yoshio Tamura 表示，至少到今年夏天，玻璃基板的產量可能仍將受到限制。

相對於先進製程，成熟製程擴產相對經濟效益較低，現有產線已完全折舊並實現幾乎完美產量，意味著面板驅動 IC 製作成本不到 1 美元。

吳炳昌說，要建立新的產能過於昂貴，諸如聯詠 (3034-TW) 等同業都有相同的限制。吳炳昌預計短缺問題、尤其是車用晶片的短缺還會維持一陣子，目前還沒看到隧道盡頭的光。

缺貨問題影響終端產業之際，報價上漲使相關驅動 IC 業者營收激增，聯詠 1、 2 月營收年增逼近 6 成、敦泰 (3545-TW) 年增率達 6 成，天鈺 (4961-TW) 更年增 12 倍以上。

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