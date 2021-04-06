復活節假期過後慢開始 持續關注美國經濟指標、美國長期利率等

市場依舊維持接受風險狀態

上週因美國總統拜登發佈了基建投資計劃，市場維持對風險高容許度狀態，股市上漲，在外匯市場中日圓、美元被拋，美元 / 日圓、日圓交叉盤堅挺上漲。



【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

美國公債殖利率雖然感覺上方有阻力，但是依然維持上漲基調。今後也是外匯市場和股市關注的指標之一。



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【美元 / 日圓與美國公債 10 年殖利率 - 日本公債 10 年殖利率相比較】

(資料來源: OANDA)

另外，上週因復活節假期，交易平淡，美國發佈的非農數據超出市場預測，成為市場期待經濟復甦的有力支撐。但是，因為依然沒有恢復達到疫情前水準，今後仍需關注復甦情況。 非農數據的主要結果如下。



【非農部門就業人數】



非農部門就業人數變化因疫苗接種有進展，以服務業為中心大幅增加。

(資料來源: OANDA)

但是，要說恢復到疫情流行之前的水準，現在只能說是還在半路上。

(資料來源: OANDA)

【平均時薪】



平均時薪低於上個月，雖然低於市場預測，但是也大概恢復到疫情前水準。

(資料來源: OANDA)

【失業率】



失業率是 6%，低於上個月。但是，如果和下面的勞動參與率一起參考的話，要恢復到疫情前的 3.5％還需要很長時間。

(資料來源: OANDA)

【勞動參與率】



勞動參與率雖然高於上個月，但是回復率依然很低。

(資料來源: OANDA)

這週持續關注美國經濟指標、美國長期利率等

這週一因復活節休市的國家很多，交易淡靜，開始應該依然波動不大。



經濟指標中，將發佈美國 ISM 非製造業商業活動指數、生產者物價指數等，另外，FOMC 的會議記錄也將公開。



如果美國的經濟指標與上週末的非農數據一樣強勁的話，有可能成為推動美國長期利率上漲的材料之一。



如果美國長期利率維持上漲的話，除了可以成為支撐美元的材料之外，也有可能成為股市上漲的阻力。



另外，決定澳大利亞政策利率的 RBA 理事会也將準備召開。在這次會議中修改經濟政策的可能性雖然很低，但是在聲明文中如果出現關於澳大利亞經濟的評價以及未來經濟政策的線索，或是關於澳元水準等內容的話，澳元有可能出現過激反應，還需多加注意。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，除了在前一週大量拋售的紐元出現了回買之外，英鎊、美元等新型肺炎疫苗接種進展快的國家貨幣依舊維持強勢，而日圓、瑞郎、歐元等負利率貨幣相對弱勢。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，大方向中依然是日圓和瑞郎、歐元等利率低的貨幣比較疲弱，而美元、加元、英鎊依舊保持強勢。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



因市場對 FRB 的貨幣寬鬆政策、針對新冠肺炎的追加刺激經濟方案、基礎建設等政策的期待感很強，上週依然維持堅挺走勢。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲股指大多數也是有強力支撐上漲，但是英國的 UK100 走勢疲弱。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲，大洋洲市場的股指全部維持堅挺走勢。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤的主要產品波動相關性來看，雖然也有相關性的貨幣對，但是與以前相比比較零亂，在對美元的走勢上沒有很強的相關性。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

相對來說，美元 / 日圓和日圓交叉盤貨幣對之間的相關性，除了は AUD/JPY 比較低以外，與其他貨幣對的相關性都比較高，可以確認到美元 / 日圓和日圓交叉盤的走勢比較接近。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，在美元直盤中 GBP/USD、日圓交叉盤中 EUR/JPY 和 GBP/JPY 的走勢與股市的相關性很高。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。