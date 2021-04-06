南電Q1營收108.56億元 季減1.19%創同期新高

ABF 載板廠南電 (8046-TW) 今 (6) 日公布 3 月營收 38.66 億元，月增 26.03%，年增 25.23%，第一季營收 108.56 億元，季減 1.19%，年增 37.12%；受惠 PC、網通及車用電子需求續強，南電首季營收僅季減 1.19%，優於外資預估的季減 4-6%，也寫歷年同期新高。

第二季隨著各應用需求淡季不淡，南電各類載板銷售持續熱絡，加上中國昆山廠的 ABF 載板新產能自首季開出，第二季就可達滿載生產，南電預估，上半年營收、獲利可逐季走揚，並優於去年下半年的旺季表現。

南電也持續將 AI 導入生產流程，透過大數據改善生產效率，並實施去瓶頸化增加新產能，推動產品朝高質化發展，預期今年第一季毛利率、營益率、稅前淨利率等三率，均可望再優於去年第四季，挑戰三率逐季成長。

南電預計，今年資本支出 (不包含廠房) 至少超過 80 億元，新產能最快今年底、明年初開出，ABF 載板產能將提升 10-12%，加上 AI 技術導入、製程優化等效益，實際增加的產能將大於該幅度，未來也不排除再擴增。

南電看好，AB 載板訂單能見度已達 2022 年，部分客戶需求甚至看至 2023 年，供不應求態勢到 2023 年前都難緩解，且 2023 年若各家新產能開出不順，供需失衡情況將延續。