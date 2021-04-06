外資續回補台積電逾萬張 加碼多檔半導體股 調節雙D

台股今 (6) 日再度刷新高，終場上漲 168.59 點或 1.02%，收在 16739.87 點，成交值 3365.34 億元，三大法人合計買超 183.31 億元，其中外資鎖定半導體、傳產族群，持續回補台積電 1.26 萬張，不過持續調節雙 D 族群。

三大法人僅投信站在賣方，小賣 2.82 億元；外資持續加碼，買超 144.55 億元；自營商則買超 41.62 億元，三大法人合計買超 183.31 億元；期貨方面，外資減碼 695 口，空單未平倉口數來到 19121 口。

外資今日買超標的集中在半導體與傳產族群，其中，持續回補台積電 1.26 萬張，加碼日月光投控 1.2 萬張、菱生 5927 張；傳產股的中石化、中鴻、中鋼都有逾 6000 張，另外國泰台灣 5G+、期富邦 VIX 分別有 1.9 萬張、1.3 萬張。

外資今日賣超集中雙 D 族群，面板族群中的群創、彩晶分別賣超 4.3 萬張、3.4 萬張；記憶體南亞科與華邦電也逾萬張，外資並賣超金融族群新光金 1.65 萬張、富邦金 1.1 萬張、永豐金 6286 張，其他個股分別為長榮 4.3 萬張、仁寶 1.89 萬張、期街口布蘭特正 2 約 1.5 萬張等。

投信買超則鎖定散裝貨運族群，包括長榮 4817 張居冠、華航 3702 張、慧洋 - KY 1861 張；面板雙虎也獲青睞，群創 2943 張、友達 1357 張，其他電子股包括漢磊、日月光、聯電等。

投信賣超第一名為金像電 3616 張，其他依序為嘉聯益、聯茂、合晶、台半、仁寶、微星、中美晶、台郡等。