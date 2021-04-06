Chromebook需求延續 群光3月、Q1營收寫同期新高

群光 (2385-TW) 受惠 Chromebook 需求延續，3 月營收 90.94 億元，連 3 個月創同期新高，月增 33%、年增 20%；第 1 季營收 251.37 億元，寫同期歷史新高，季減 1%、年增 39%。

群光表示，Chromebook 需求由去年延燒至今年，各品牌廠積極鞏固料源下，供應鏈持續加班、滿足客戶需求，預期公司今年 NB 鍵盤、NB 電源供應器以及 NB 影像模組市佔率可繼續攀升，並保持全球市占第一名。

群光認為，各國開始施打新冠疫苗後，NB 需求並未出現反轉且持續成長，據研調機構 TrendForce 報告顯示，今年全球 NB 出貨量將近 2.2 億台，年增 8.1%，其中 Chromebook 將占 18.5%，今年出貨量年增 37%，上看 4000 萬台，公司市占領先下，有望受惠。

群光旗下影像產品將進入旺季出貨潮，加上泰國新廠產能陸續投產下，今年影像產品成長將高於鍵盤以及電源產品，法人估，影像事業今年全年業績年增 20%。另外，群光除推出一系列智慧家庭影像產品外，大舉進軍車用、醫療、以及企業用市場，並已陸續取得國際新客戶訂單。