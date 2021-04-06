【倫元投顧】基本面利基做規劃

◆盤勢分析

美股因經濟數據良好而大漲，除了 NASDAQ 指數外，道瓊及費半指數都創下新高，這是景氣行情接棒的結構，反觀台股，雖然指數也創高，但卻是開高震盪、尾盤壓低，可知多頭的持股信心並不足，有高就想賣。造成如此節奏的主因在於，主導此波上漲的買盤偏向投機力強的市場派，資金逗留在已大漲一段的個股形成強者恆強，導致強勢股過度集中資金，使得大多數業績股只能低檔盤旋 (有業績、沒買力)。

盤面觀察，小型主力股仍然是資金追逐的焦點，顯然市場派資金尚無轉向跡象，只是目前電子人氣尚未正式回溫 (成交比重僅 67% 左右)，以致業績股只能採取輪動節奏。3 月份主流在 2317 鴻海為首的車電族，因為資金移動的結果，使得車電族轉由半導體設備取代，但今天電動車概念股仍有活力；也就是說，先前車電股主攻在鴻家軍，現在輪到非鴻家軍個股補漲。

嚴格說來，目前原物料族 (造紙、鋼鐵、塑化等) 因拜登 2.25 兆美元的基礎建設計畫，將成為短期市場焦點，電子股尚無法正式成為階段主流，目前因為電子 “族群性” 較差，只能針對個股本身基本面利基做規劃。(Telegram 好友: fu8899)

楊天迪 分析師

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