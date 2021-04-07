〈書摘〉市場先生：不同的時代背景，相同的市場脈絡

曾經聽一位資深的券商經理聊到價值投資，他說：「在二○○八年以前，市場上的投資人沒多少人運用價值投資，大多數散戶都是追趨勢，看技術分析。直到金融海嘯崩盤後，價值投資才開始有越來越多人使用。」

有趣的是，同樣的現象卻早在八十年前，凱因斯在遭遇一九二九年大崩盤之前就有同樣的體會，讓他從參與外匯與期貨投機行情，試圖抓住高低點、追隨市場趨勢的動能交易者，到後來轉為股票價值投資者。

凱因斯生活的年代距今已經過去一個世紀，當時的投資市場與現在差異巨大，當年沒有電腦、無法即時取得各種企業資訊、會計制度尚不如今天完備、交易成本高昂、十年公債利率約三％～五％之間，股市本益比則大約落在十倍～二十倍之間，當年也不存在 ETF 這類工具，經濟環境、貨幣制度也與今天差異巨大。

即使環境有這麼多的差異，最終他對於投資方法所得出的結論：「價值投資」，到接近百年後的今天依然適用，華倫巴菲特就是其中的受益者之一。

※股價就是「眾人的看法」，問題是……

所謂眾人的看法，就像選美比賽的投票一樣，越多人追捧的標的價格越高。

古典經濟學對於價格有所謂「效率市場假說」，它會假定市場足夠理性，因此股價一定早已經反映未來的資訊。至少長期而言市場價格會理性的反應價值，過程中除非你有領先他人的資訊，否則最終無利可圖。

有個笑話是，一位新古典經濟學家和他的弟子漫步在大學校園中，大學生突然發現草地上有張百元鈔票翻飛而過。學生加快腳步想截住鈔票，但經濟學家卻喝止了他：「如果真的是張百元鈔票，早被人撿走了。」

如果假設市場永遠正確，股票市場的確無利可圖，如同百元鈔票一定早有人先撿走了一樣。

但是，市場真的永遠正確嗎？

從凱因斯的各種話語中，最讓我印象深刻的理解是，他不像大多數學者一樣只假設理性與效率，而是更加理解人性。凱因斯所提出的各種理論概念，也都離不開人性。有時候，市場上得到眾人追捧的標的，實際上本質並不怎麼樣，但仍可以因為眾人用資金投票而大漲。原因是人們不是投票選擇最好的標的，而是猜測他人最有可能投票的標的。

※凱因斯的名言：長期來說，我們都已經死了。

這句話意思是，許多經濟現象長期來說會趨於一個理性的常態，舉例來說：長期而言，景氣必定循環，而非持續保持過熱或蕭條。長期而言，經濟必然成長。長期而言，企業終究回歸它的真實價值。這種長期性的描述，似乎可以解釋很多事情，卻不一定能帶給你投資與財務上的成功，因為你不知道需要多久，我們不一定能等到長期實現。

凱因斯說：「長期來說，我們都已經死了。」對凱因斯來說，重點不是相信這些結論長期必然發生，而是利用過程出現的異常狀況，並且從中獲利。

他認為投資應該是堅定的選擇自己認為最好的標的，同時也要利用他人錯估的看法。

凱因斯也認為：「如果投資是種藝術，那麼投資的藝術，就是去利用普偏的錯誤看法。」這也是價值投資，與眾人們看法相違背的逆勢投資的最初雛形。從這一點可以看出，凱因斯不只是位優秀的學者，也是一位成功的商人和投資人。重視人性，也許就是他能在經濟理論及財務上都更加成功的原因。

※如何向凱因斯學習投資？

凱因斯過去之所以成名是因為他所提出的經濟理論，至今這派論點仍被稱為凱因斯學派，卻很少有人知道凱因斯也是一位成功的投資者。

實際上，關於凱因斯在投資領域的文獻和描述並不算完整，往往是許多隻言片語夾雜在各種過去的文獻當中。但本書仍藉由蒐集整理這些凱因斯對於投資市場的看法，歸納出他成功的訣竅。

本書也把凱因斯過去關於投資許多的話語，與後世許多重要的投資哲學觀念作結合，試圖歸納出凱因斯投資上的核心價值觀。你會發現凱因斯早在近百年前提出的觀點，到如今依然適用。

最後，我很喜歡書中這一句話：「進過股市，才懂得世界。」希望你也能從本書中有所收穫。

（本文作者為財經作家）

來源：天下雜誌 -《跟凱因斯學價值投資》成為散戶贏家