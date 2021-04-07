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看好短期前景 小摩執行長：美國經濟繁榮景況可望延續至2023年

鉅亨網編譯林薏禎
看好短期前景 小摩執行長：美國經濟繁榮景況可望延續至2023年 (圖：AFP)
看好短期前景 小摩執行長：美國經濟繁榮景況可望延續至2023年 (圖：AFP)
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摩根大通 (JPMorgan Chase) 執行長 Jamie Dimon 周三 (7 日) 表示，在貨幣、財政雙政策以及疫苗等利多因素推動下，美國經濟的繁榮景況很可能延續至 2023 年。但也警告本次疫情凸顯出的政治失能，有阻礙美國經濟成長之虞。

Dimon 周三 (7 日) 受訪表示：「毫無疑問地，伴隨著大筆儲蓄、新一輪政府補助、巨額支出、更多 QE、潛在基建法案、成功的疫苗以及疫情結束後的欣喜氛圍，很有可能讓美國經濟持續繁榮至 2023 年。」

他指出，政府在疫情期間祭出的政策刺激已遠遠超出金融危機時的規模。然而，重啟經濟帶來的長期影響不會很快浮現，因為後續還需探明政府支出的更多細節，其中包含拜登總統近來提出的基建法案。

針對市場景況，Dimon 稱當前股市估值處於高位，但多年的繁榮可望證明當前的股價水平屬於合理，市場正在對經濟增長和過剩儲蓄進行定價，並流向股票市場，但也警告有部分市場存在一些泡沫和投機活動，

他稱：「相反地，在這種繁榮的景況之下，很難證明美債處於合理價位，這主要是因為有大量債務供給必須被吸收，此外，當前合理的通膨上揚不會只是暫時現象。」

儘管看好短期經濟前景，Dimon 認為美國經濟仍面臨嚴峻挑戰。既使過去曾歷經內戰、經濟大蕭條 1960 年和 1970 年代的社會動盪，相較於國際競爭對手，美國的能力及韌性在在強化了其在國際上的地位，但這次的狀況可能有所不同。

Dimon 認為，這波有史以來最嚴重的公衛危機，將國家結構的長期不平等，以及後續的破壞性影響攤在陽光下，人們對於政府在醫療保健、移民等議題上的解決能力已失去信心。

「過去一年的經歷突顯出國家機構、民選官員和家庭所面臨的挑戰，外界看到的是一個被政治、種族和收入不平等所折磨致殘，以及一個沒有能力協調財政、貨幣和產業和監管政策來實現目標的國家。」

Dimon 稱道，美國需要超越內部分歧和自我利益，為更遠大的利益而行動，而這項問題是可以解決的。

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