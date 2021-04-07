〈永大經營權之爭〉擬配1.9元現金股利 獨董持保留意見

電梯大廠永大機電 (1507-TW) 經營權紛擾未歇，董事會今 (7) 日通過盈餘分配案，每股擬配 1.9 元現金股利，不過獨立董事陳麗秀則持保留意見，建議至少發放每股 2 元現金股利。

永大董事會決議 109 年股利分派案，以今日收盤價 60.2 元估算，殖利率約 3.16%，不過獨董陳麗秀提 3 大建議。

陳麗秀指出，從小股東投資角度觀察，股息及紅利每股現金 1.9 元，稍嫌不足、永大可動用之累積資金應屬充裕，以及尚欠缺具體擴展計劃，建議至少發放每股現金 2 元。

永大掀起經營權之爭後，股利分配紛擾不斷，108 年度股利政策原定擬派現金股利 2.4 元，獨董黃福雄持保留意見，後續董事會表決不通過，直到董事許瑞鈞請辭再度召開董事會，最終才通過 2.2 元股利案。

永大經營權之爭除股利政策擺不平，近期經營團隊也大風吹，董事會日前推選株式會社日立製作所代表人暨台灣日立亞太電梯事業開發室總經理長島真擔任新董座，原董事長許作名則以個人生涯規劃請辭，此外，許作名原擔任永大中國董事長兼總經理，也換成長島真及台灣日立董事長金原慶武擔任。