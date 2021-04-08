日立金屬求售 潛在交易價值達72.7億美元

日經 (Nikkei) 周三 (7 日) 獲悉，日立集團考慮將旗下金屬事業子公司「日立金屬」售予美國貝恩資本 (Bain Capital) 等私募基金，潛在出售金額達 8000 億日圓 ( 72.7 億美元)。

日經表示，貝恩資本、日本產業夥伴 (Japan Industrial Partners) 與 Japan Industrial Solutions 正就收購日立金屬 53% 股權進行談判。不過，日立表示尚未做出最終決定。

日立金屬的業務範疇涵蓋特殊合金、磁鐵以及戰鬥機零件，並在這些市場握有高市占率，該公司也是日本最大工具鋼業者，以及全球高階永久磁鐵領導者之一。

不過近年日立金屬永久磁鐵業務市占率持續下滑，截至 3 月的年度虧損預估為 460 億日圓，將是連續第二年虧損。這也迫使該公司去年 10 月裁員 3200 人，約占全體員工 10%。

日立正在積極轉型為 IT 公司，以推動未來成長，並加強與西門子等競爭對手的競爭力。日立今年 3 月底便以 96 億美元收購美國數位產品工程服務的 GlobalLogic。

日立也因此開始出售不符合新企業方針的子公司。自 2008 年金融海嘯至今，日立已出售旗下 22 家上市子公司，如今金屬部門是僅存的大型子公司。

由於 IT 新策略方針意味著提供汽車、飛機金屬專業知識相關的日立金屬能帶來的綜效不高，日立從去年底開始尋求買家。

日立大肆拋售傳統子公司成為華爾街大型獵場之一， 諸如貝恩資本、KKR、凱雷投資集團 (Carlyle Group) 、阿波倫私募基金爭相搶購，整頓後再將其出售給同產業競爭者。

日立過去為日本家電巨頭之一，曾以冰箱、電視等家電稱霸全球，然而隨著南韓、台灣、中國加入戰場，日立被迫進入更高科技的領域。