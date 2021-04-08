安力-KY首季營收5.86億元 創歷史同期新高

沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 受惠蘋果及非蘋陣營散熱元件需求，今年第一季營收亮麗，以 5.86 億元創歷年同期新高，季減 8.48%，年增達 1.28 倍。

安力 - KY 主管指出，今年第一季非 PC 類產品應用占營收比重提升至 21%，其中伺服器散熱零件首季出貨 1900 萬元，占整體營收提升至 3%。

安力 -KY 指出，雲端服務需求將持續帶動伺服器出貨成長，以北美四大資料中心業者包含亞馬遜 Amazon、谷歌 Google、臉書 Facebook、微軟 Microsoft 最具動能，四大業者安力 - KY 囊括其三，且伺服器與一般消費電子產品不同，通常下單會延續較長時間，預期全球伺服器出貨及台廠相關營收可望同步增長。

另外，安力 - KY 遊戲機散熱零件的出貨也在提升中，今年第一季出貨金額達 6400 萬元，占營收比重提升至 11%。

安力 - KY 營收今年第一季 PC 產品占比重為 78%，其中非蘋系列筆電占營收提升至 40%，較去年同期成長 1.1 倍，而美系筆電大廠今年首季占營收比重 37%，較去年同期成長 87%，顯見宅經濟未退燒。

安力 - KY 主要產品為散熱零組件，是電子產品整體系統能夠運行的關鍵。散熱模組通常包含主動式散熱零件與被動式散熱零件，風扇為主動式，其餘大多為被動式，安力 - KY 則是兩種模式的散熱零件皆有生產。

安力 - KY 去年稅後純益 2.83 億元，每股純益 6.56 元，董事會通過去年股利配發每股現金 3.5 元。