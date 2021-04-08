台股放量攻克16900點 外資連4買 三大法人買超56.58億元

台股 4 月以來日日有新高，今 (8) 日在大量買盤湧入下，聯電、聯發科、大立光等電子權值股強勢出頭，資金也轉進中小型股，帶動加權指數終場上漲 111 點，收在 16926 點，改寫收盤歷史新高，邁向萬七大關，三大法人多空交戰，合計買超 56.58 億元，外資已連 4 買。

加權指數成交值放大至 3800 億元之上，觀察籌碼面，外資今日再加碼買超 10.94 億元，為連續 4 個交易日買超；投信轉為買超 2.12 億元；自營商同步買超 43.31 億元。三大法人合計買超 56.58 億元。

台積電早盤震盪走跌，一度下探 603 元，但尾盤低接買盤進場後，股價強勢翻紅收 613 元，小漲 0.49%；聯電 3 月營收首破 160 億元，首季營收達 470.9 億元，年增 11.4%，改寫單月、單季營收新高，帶動漲勢放大，終場收 54 元，漲幅 4.85%。

聯發科開低走高，盤中一度攀至 1030 元，終場漲逾 2%，收在 1020 元，正式躋身千金股。IC 設計族群買氣強強滾，包括晶豪科、聯陽、敦泰、海德威、點晶、研通、太欣、驊訊及安國均亮燈漲停，聯詠、原相、盛群、矽創等漲勢也不俗。

大立光線上法說會盤後登場，雖受缺料及鏡頭市場競爭加劇影響，早盤跌至 2945 元，但在買盤護航下，股價翻紅漲逾 3%，站回 3000 元大關，收 3100 元。

全球鋼市火熱，中鋼本月中旬將開出 5 月盤價，業界評估幾乎漲定了，中鋼今日延續漲勢，股價大漲逾 4%，收 28.15 元，創逾 8 年來新高，整體鋼鐵股氣勢如虹，中鴻、燁興、中鋼構、海光、春源等多達 10 檔亮燈漲停。