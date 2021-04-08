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ARK每日追蹤：再賣台積電ADR 12.6萬股 持倉排名降至第133位

鉅亨網新聞中心
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
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ARK每日追蹤台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 7 日之個股進出明細。

買進 賣出
LC TREE
TXG PSTI
SGFY TSM
RPTX TER
MASS DE
ZM CAT
TRMB SNPS
PLTR AVAV
DOCU  
DKNG  
ACIC  
GOOD  
IRDM  
KTOS  
TTD  
SPFR  

週三 (7 日) ARK 系列基金大舉加倉線上博弈商 DraftKings (DKNG-US) 約 61.1 萬股，耗資高達 3856.3 萬美元，看好美國新冠疫苗擴大接種後，相關體育活動賽事與博弈消費皆可邁向正常化。

另外，ARK 系列基金亦在週三 (7 日) 加倉視訊通訊商 Zoom (ZM-US) 約 9.85 萬股，耗資約 3214 萬美元，認為後疫情時代全球遠端辦公仍具有可行性。

減倉方面，ARK 系列基金在週三 (7 日) 則繼續減碼台積電 ADR (TSM-US) 約 12.6 萬股，而 ARK 基金近期以來的持續減持，也令台積電降至 ARK 總持倉水位的第 133 名。

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台積電2330DraftKings Inc - Class AUS-DKNGZoom Video Communications Inc - Class AUS-ZM台積電US-TSM

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