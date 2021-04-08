〈美股早盤〉科技股開盤強彈 率那指漲近1%、標普續攻新高

美股周四 (8 日) 開盤漲跌不一，科技股類股開盤走勢強勁，帶動那斯達克綜合指數漲 0.9%、標普 500 指數漲 0.3％續衝歷史新高，費半漲逾 1％，道瓊工業指數則小跌 26 點或 0.08%。

Fed 周三公布 3 月會議紀要凸顯出官員們的一致態度，即對疫情的持續風險保持謹慎。會議紀要重申，在就業和通膨目標取得實質進展前，將繼續採取低利率和維持當前購債步伐。

經濟數據方面，美國上周初領失業金意外回升至 74.4 萬人，略高於市場預期。Fed 主席鮑爾稍後將於 IMF 的春季論壇就全球經濟情勢發表談話。

針對美債殖利率急遽上升，會議紀要顯示，官員則認為這反映出經濟增長預期更為強勁，淡化了通膨擔憂。截稿前 10 年期美債殖利率跌至 1.651％。

殖利率趨穩帶動科技股上攻。截稿前，臉書 (FB-US) 和蘋果 (AAPL-US) 分別漲 0.3% 和 1％、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 均漲 1.2％。

截至台北時間周四 (8 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 25.60 點或 - 0.08%，暫報 33420.66 點

那斯達克綜合指數上漲 122.98 點或 0.90%，暫報 13811.82 點

標普 500 指數上漲 13.19 點或 0.32%，暫報 4093.14 點

費半上漲 35.58 點或 1.09%，暫報 3302.04 點

台積電 ADR 上漲 1.85% 至每股 122.11 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.651%

紐約輕原油下跌 0.90% 至每桶 59.23 美元

布蘭特原油下跌 0.62% 至每桶 62.77 美元

黃金上漲 0.61% 至每盎司 1752.30 美元

美元指數下跌 0.01% 至 92.19 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 2.83％，至 183.00 美元。

GameStop 周四宣布將於 6 月的年度會議中提名 Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 擔任董事長，同時宣布新董事會提名人選包含 Chewy 首位投資者 Larry Cheng、卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 財務主管 Yang Xu，以及現任董事會成員兼 Chewy 營銷長 Alan Attal 和執行長 George Sherman。

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 1.33％，至 69.91 美元。

《彭博》引述知情人士稱，推特曾就收購語音社交軟體 Clubhouse 進行數月談判，潛在收購價格約 40 億美元。目前相關談判已暫時中斷，原因未知。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 早盤 2.52％，至 49.64 美元。

因曾在歐盟各國爆出多起血栓案例，歐盟藥品管理局 (EMA) 建議，血栓應列為施打阿斯特捷利康疫苗的「罕見」副作用，英國監管機構也認為已越來越多證據顯示該疫苗有引發血栓之虞，但雙方仍重申施打該疫苗的好處大於風險。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (4/3) 初領失業金報 74.4 萬人，預期 68 萬人，前值自 71.9 萬人上調至 72.8 萬人

美國上周 (3/27) 續領失業金報 373.4 萬人，預期 363.8 萬人，前值自 379.4 萬人下調至 375 萬人

美國上周初領失業金意外回升 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 表示，許多經濟學家和市場參與者都在擔憂通膨問題，但 Fed 似乎並非如此。目前為止我們仍身在一個恰到好處的境地，預計美國股市短期內將繼續贏過他國股市，且股票表現將勝過債券，若企業獲利超出預期，股市有望再創新高。

SYZ Private Banking 投資組合經理兼首席經濟學家 Adrien Pichoud 指出，人們普遍認為央行不會升息，這種動態將繼續繼續支撐股票。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 稱道，我們認為美債殖利率已接近最高水平，科技股的修正壓力已開始減緩。