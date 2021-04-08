TPK-KY Q1營收291.85億元 季增逾1成優預期

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收，在平板、筆電動能延續下，單月營收達 95.72 億元，月增 10.08%、年減 8.43%，推升第 1 季營收達約 291.85 億元，季增 14.5%、年增 3.53%，優於預期。

宸鴻首季接獲部分手機訂單轉單，挹注營運優於預期，展望未來，宸鴻指出，大尺寸平板、筆電訂單已至少可看至本季底，但短期 IC、面板仍處於缺料狀況，影響交貨時程往後遞延約 1 個月，對本季營運審慎樂觀。

車用部分，宸鴻自 2001 年就開始提供電動車大廠觸控面板，陸續也與傳統汽車大廠合作，看好電動車、自駕車面板使用需求增加，也拓展顯示儀、GPS 等產品開發，可望在今年取得相關認證，估兩年後營收比重可望攀升至 10%。

另一家觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 日前也公告 3 月營收，隨著新舊產品交替期結束，加上新品拉貨動能升溫，單月營收重回百億元，達 107.06 億元，月增 67.5%、年增 12.5%，首季營收則達 252.07 億元，季減 33.4%、年增 11.3%。